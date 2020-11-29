Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"

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Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора московского клуба.

"Это наши внутренние дела", - приводит слова Федуна Sport24.

Кроме того, Федун не стал комментировать информацию о возможной отставке Шамиля Газизова с должности генерального директора.

Ранее сообщалось, что Газизов выступал категорически против Попова в "Спартак" и даже не хотел подписывать приказ о его назначении.

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