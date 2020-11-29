Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора московского клуба.
"Это наши внутренние дела", - приводит слова Федуна Sport24.
Кроме того, Федун не стал комментировать информацию о возможной отставке Шамиля Газизова с должности генерального директора.
Ранее сообщалось, что Газизов выступал категорически против Попова в "Спартак" и даже не хотел подписывать приказ о его назначении.
Не пропустите: В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым. | http://soccernews.ru
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