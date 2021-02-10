Федун высказался о новой реформе Лиги Чемпионов
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможные изменения формата Лиги Чемпионов. Напомним, УЕФА хочет, кроме прочего, увеличить число команд и отказаться от деления на группы.
"Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги Чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах. Нельзя делать богатые клубы еще богаче, а бедные беднее — это путь в никуда. Нужно строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам следует повышать уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам", — приводит слова Федуна "СЭ".
Читать по теме: УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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