Федун высказался о погодных условиях, при которых "Спартаку" придется играть против "Крыльев Советов"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о погодных условиях, при которых его команде завтра придется играть против самарских "Крыльев Советов".

"Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в "минус 18", как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре - не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент", - цитирует Федуна СЭ.

Напомним, "Крылья Советов" отказали "Спартаку" в проведении матча в другом городе. | soccernews.ru