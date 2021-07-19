Федун высказался о попадании "Спартака" на "Бенфику" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Евроспорта"/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об итогах жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Московский клуб поспорит за выход раунд плей-офф с португальской "Бенфикой".

"Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол", — приводит слова Федуна "Чемпионат".

Первый матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответный поединок "Бенфика" - "Спартак" пройдет в Лиссабоне 10 августа.

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