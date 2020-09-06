Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

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Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией

Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал "странными" замены главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче Лиги наций с Венгрией (3:2).

По мнению функционера, эти действия сломали игру.

Отметим, во втором тайме у россиян на поле вышел Юрий Жирков, Юрий Газинский и Вячеслав Караваев.

"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили",  - цитирует Федуна ТАСС.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

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