Федун высказался о роли агентов в российском футболе
Фото твиттер "Фратрии"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к футбольным агентам, работающим с клубами РПЛ.
"Сегодня реально на футболе зарабатывают агенты. Они зарабатывают до 9 миллиардов рублей агентских комиссий от российских футбольных клубов. Для агентов это бизнес, для остальных - благотворительность. Вот я сказал, что трачу собственные деньги, чтобы "Спартак" жил и развивался. Стадион тоже был построен на частные инвестиции, и сегодня только они обеспечивают продвижение "Спартаку", - сказал бизнесмен.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, набрав 23 очка в 18 турах.
Не пропустите: Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на "Спартак". | http://soccernews.ru
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