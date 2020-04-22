Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений

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Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений

Вице-президент "Лукойла" и владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о ситуации на нефтяном рынке, на котором цены опустились до отрицательных значений.

"Для российской нефти — это не так все печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", — сказал Федун в эфире Первого канала.

Напомним, что цена на нефть марки WTI впервые в истории ушла в минус. На данный момент она составляет минус 22 доллара за баррель. Это означает, что поставщики должны доплачивать покупателям за нефть. Это необходимо, чтобы освобождать резервуары и не останавливать добычу.

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