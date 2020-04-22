Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений
Вице-президент "Лукойла" и владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о ситуации на нефтяном рынке, на котором цены опустились до отрицательных значений.
"Для российской нефти — это не так все печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", — сказал Федун в эфире Первого канала.
Напомним, что цена на нефть марки WTI впервые в истории ушла в минус. На данный момент она составляет минус 22 доллара за баррель. Это означает, что поставщики должны доплачивать покупателям за нефть. Это необходимо, чтобы освобождать резервуары и не останавливать добычу.
Не пропустите: Федун рассказал, почему не видит смысла доигрывать сезон без зрителей. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
-
Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
"Сельта" намерена выкупить Смолова у "Локомотива"
-
Владелец "Брешии" запретил Балотелли общаться с легендарным порноактером
-
Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу
-
Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"
-
Каррера рассказал, почему он согласился на переход Петковича в "Спартак"
-
Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений
-
1
Неймар похвастался прессом перед фанатами
-
1
Коутиньо близок к трансферу в "Челси"
-
Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"
-
1
Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо"
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
1
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Рамзан Кадыров радикально сменил имидж: фото
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
1
"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон
-
Вадим Евсеев оценил возможность работы в "Локомотиве" или сборной России
-
Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов рассказал, как он потерял крупную сумму из-за мошенников
-
ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20