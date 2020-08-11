Федун высказался о слухах о возможном уходе Тедеско из "Спартака"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что он не собирается увольнять Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.
"Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера. Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола", – приводит слова Федуна ТАСС.
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" по ходу прошлого сезона. Под его руководством московский клуб финишировал на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России дошел до полуфинала.
В первом туре нынешнего сезоне "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2).
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