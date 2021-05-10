Федун высказался о Тедеско

Фото: инстаграм Тедеско/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун поблагодарил Доменико Тедеско. Он покинет команду в конце сезона.

"Сегодня большой день. Впервые за долгие годы провожаем тренера так, как это положено — вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое вместе с ним. Были победы и досадные поражения. Но команда всегда билась. И в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско.

Хочу большое спасибо сказать ему, его штабу. К сожалению, это был его выбор уйти. Но он навсегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания. Еще сезон не закончился. Кровь из носа нужна победа в Грозном. "Спартак", вперед!", - сказал Федун.

В матче 29-го тура РПЛ "Спартак" обыграл "Химки" со счетом 2:1.

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