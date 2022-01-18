Федун высказался о влиянии роста цен на нефть на экономику России и футбол

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о росте цены на нефть, которая впервые с октября 2014 года торгуется по 88 долларов за баррель.

"Про футбол ничего сказать не могу. А вот на экономике в целом – очень сильно, доход бюджета существенно вырос. Значительная часть прибавки от цены на нефть идет в бюджет Российской Федерации – и это хорошо", – приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 65-летний Федун является вице-президентом и членом совета директоров нефтяной компании "Лукойл".

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