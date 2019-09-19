Федун высказался о возможном приглашении Венгера в "Спартак"

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Федун высказался о возможном приглашении Венгера в "Спартак"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать французский специалист Арсен Венгер.

"Венгер? Вы еще про Моуринью напишите. Это все ваши фантазии. Будем ли как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Венгер может сменить на посту наставника "красно-белых" Олега Кононова. После 9 туров "Спартак", набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.

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