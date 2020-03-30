Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ из-за коронавируса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал комментарии по поводу идеи сократить зарплаты футболистам на фоне пандемии коронавируса.

"Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев. Мы сидим и так же ждём", - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что зарплаты в российских клубах могут урезать на 30-50 процентов.

"Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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