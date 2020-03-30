Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ из-за коронавируса
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал комментарии по поводу идеи сократить зарплаты футболистам на фоне пандемии коронавируса.
"Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев. Мы сидим и так же ждём", - сказал Федун.
Ранее сообщалось, что зарплаты в российских клубах могут урезать на 30-50 процентов.
"Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20