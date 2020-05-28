Федун высказался об ограничении в 10% при заполнении трибун на матчах РПЛ

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Федун высказался об ограничении в 10% при заполнении трибун на матчах РПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал новость о том, что роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, при заполнении трибун на 10%.

"Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент для болельщиков. Мы будем думать", - сказал Федун.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.

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