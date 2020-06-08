Федун выступает за постепенное снятие ограничений на посещение стадионов

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Федун выступает за постепенное снятие ограничений на посещение стадионов

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу ограничения на доступ болельщиков на стадионы, передает РБК

Ранее сообщалось, что на матчи РПЛ будет допускать не больше 10% зрителей.

"Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения", - сказал Федун.

Напомним, розыгрыш РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавиурса, возобновится 19 июня.

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