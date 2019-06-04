Федун выступил против расширения РПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун не поддерживает идею увеличить количество клубов в РПЛ с 16 до 18.

"Моё мнение не поменялось. Считаю, что это экономическая глупость. "Спартак" будет голосовать против", - сказал Федун.

Напомним, что расширить Премьер-лигу предлагается, начиная с сезона 2020/21.

Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдёт в четверг, 6 июня.

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