Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата

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Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата

На официальном сайте "Спартака" появилось заявление владельца клуба Леонида Федуна.

"Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам - всем, кто поддерживал ФК "Спартак-Москва" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол - честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" - за честный футбол!" - говорится в заявлении.

14 августа "Спартак" сыграет с "Ахматом". Начало игры - в 20:00 (мск).

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