Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун озвучил свою позицию по поводу необходимости смены главного тренера в сборной России.

Напомним, что с августа 2016 года национальную команду возглавляет бывший наставник "красно-белых" Станислав Черчесов.

"Та сборная, которую в своё время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. Отставка Черчесова? На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

Кто, в таком случае, должен возглавить команду? Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас - Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной? Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится", - считает Федун.

Россияне провалились на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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