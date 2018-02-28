Федун: "Я бы никому не посоветовал играть в минус 18"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун недоволен тем, что матч 1/4 финала Кубка России против самарских "Крыльев Советов" пройдет при сильном морозе.

По состоянию на утро 28 февраля в городе -21 градус мороза.

"Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в минус 18, как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент", - сказал он.

Встреча команд начнется в 17:30. | soccernews.ru