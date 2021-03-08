Федун ярко высказался об игре Соболева
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (6:1). В этой встрече форвард сделал дубль в день своего 24-летия.
"Соболев - молодец, растет, старается, очень амбициозный и здоровый парень. Это надежда сборной России. Поздравил ли я его с днем рождения? Конечно, поцеловал", - приводят слова Федуна российские СМИ.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную России сыграл три матча и забил один мяч.
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