Федун: "Заслуга Карреры в том, что ему удалось создать хороший внутренний микроклимат"
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал, что думает об уходе Массимо Карреры из клуба осенью 2018 года.
"У всех тренеров есть взлеты и падения. Сейчас вот на пике Гвардиола и Клопп, на подходе молодые и интересные специалисты в Германии. Вообще хороший тренер - тот, кто может вырастить звезду. Понятно, что у него ее "украдут", но пока не украли, он тем самым делает результат.
Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Вы же помните голы на последних минутах, выцарапанные победы? Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно.
Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец "поплыл", - сказал Федун.
Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.
Не пропустите: А. Федун назвал бюджет "Спартака" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
До Рафаэля был Мигель Анхель. Полузабытая футбольная история Надалей
-
"Реал" готов увеличить зарплату Варану в 1,5 раза
-
Саутгейт награжден Орденом Британской империи за успехи сборной Англии на ЧМ в России
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами
Лента новостей
-
Нобоа: "Думаю, "Зенит" сильнее "Локомотива" в этом сезоне"
-
Алькасер не поможет "Боруссие" в матче с "Баварией"
-
Семак: "Ситуация с Кокориным переходит все грани с точки зрения человеческого понимания"
-
Дзаньоло хочет продлить контракт с "Ромой" до 2024 года
-
Червиченко: "Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов"
-
Федун: "Заслуга Карреры в том, что ему удалось создать хороший внутренний микроклимат"
-
Манчини стал лучшим итальянским тренером сезона
-
Президент "Челси": "Все, что делает Абрамович говорит о его преданности клубу"
-
Клопп: "Манчестер Сити" выглядит как лучшая команда в мире"
-
Овчинников: "Спартак" кто-то же должен ненавидеть. Пускай это буду я"
-
До Рафаэля был Мигель Анхель. Полузабытая футбольная история Надалей
-
"Реал" готов увеличить зарплату Варану в 1,5 раза
-
Марроканская команда пропустила гол, делая селфи на поле
-
Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Погба контракт до 2024 года
-
Бартомеу: "Мы уже готовимся к будущему - эпохе после Месси"
-
Саутгейт награжден Орденом Британской империи за успехи сборной Англии на ЧМ в России
-
Роуз о наказании расизма: "Чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?"
-
Зинченко рассказал, сколько времени займет его восстановление
-
Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12