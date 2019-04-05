Федун: "Заслуга Карреры в том, что ему удалось создать хороший внутренний микроклимат"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал, что думает об уходе Массимо Карреры из клуба осенью 2018 года.

"У всех тренеров есть взлеты и падения. Сейчас вот на пике Гвардиола и Клопп, на подходе молодые и интересные специалисты в Германии. Вообще хороший тренер - тот, кто может вырастить звезду. Понятно, что у него ее "украдут", но пока не украли, он тем самым делает результат.

Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Вы же помните голы на последних минутах, выцарапанные победы? Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно.

Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец "поплыл", - сказал Федун.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.

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