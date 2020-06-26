Федун заступился за фанатов "Спартака", задержанных московской полицией
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун обеспокоен ситуацией с задержанием болельщиков "красно-белых", участвовавших в проводах команды на матч с тульским "Арсеналом".
Напомним, что столичная полиция арестовала несколько десятков человек по подозрению в хулиганстве за использование пиротехники и препятствование проезду транспортных средств.
Федун решил обратиться напрямую к первому заместителю Министра внутренних дел РФ генерал-полковнику Александру Горовому.
"Уважаемый Александр Владимирович! Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так много из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство", - говорится в обращении Федуна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22