Федун заступился за фанатов "Спартака", задержанных московской полицией

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун обеспокоен ситуацией с задержанием болельщиков "красно-белых", участвовавших в проводах команды на матч с тульским "Арсеналом".

Напомним, что столичная полиция арестовала несколько десятков человек по подозрению в хулиганстве за использование пиротехники и препятствование проезду транспортных средств.

Федун решил обратиться напрямую к первому заместителю Министра внутренних дел РФ генерал-полковнику Александру Горовому.

"Уважаемый Александр Владимирович! Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так много из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство", - говорится в обращении Федуна.

Не пропустите: "Спартак" показал, как команда готовится к матчу РПЛ с "Уфой". | http://soccernews.ru