Федун заявил, что в возвращении Промеса в "Спартак" не было смысла

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что у клуба была возможность вернуть экс-игрока команды Квинси Промеса.

Несколько дней назад стало известно, что Промес стал игроком "Аякса".

"Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи", - сказал Федун.

Напомним, голландец играл в составе московского клуба с 2014 по 2018 год, после чего был продан в "Севилью" за 21 миллион евро.

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