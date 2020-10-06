Федун заявил о спланированном давлении на "Спартак" после матча с "Зенитом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу информации о том, что клуб превысил число болельщиков на матче с "Зенитом" (1:1). В случае подтверждения это приведет к штрафу.

"Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем", - цитирует Федуна РБК

Напомним, что "Спартаку" грозят штрафные санкции от РФС, если превышение квоты на "Открытие Арене" будет доказано.

По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.

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