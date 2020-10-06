Федун заявил о спланированном давлении на "Спартак" после матча с "Зенитом"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу информации о том, что клуб превысил число болельщиков на матче с "Зенитом" (1:1). В случае подтверждения это приведет к штрафу.
"Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем", - цитирует Федуна РБК
Напомним, что "Спартаку" грозят штрафные санкции от РФС, если превышение квоты на "Открытие Арене" будет доказано.
По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.
Не пропустите: РПЛ сделала заявление о ситуации с посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит". | http://soccernews.ru
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