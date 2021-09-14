Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги

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Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура.

Мадридский "Реал" впервые с 1 марта 2020 года сыграл на Сантьяго Бернабеу, разгромив "Сельту" с хет-триком Бензема, "Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу у "Эспаньола", а "Валенсия" на выезде разгромила "Осасуну".

Отметим, что матчи "Севильи" против "Барселоны" и "Алавеса" против "Вильярреала" были перенесены на неопределенный срок.

11 сентября

"Леванте" - "Райо Вальекано" - 1:1

"Атлетик" - "Мальорка" - 2:0

12 сентября

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2

"Осасуна" - "Валенсия" - 1:4

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:2

"Реал Мадрид" - "Сельта" - 5:2

13 сентября

"Хетафе" - "Эльче" - 0:1

"Гранада" - "Реал Бетис" - 1:2

Положение команд: "Реал", "Валенсия", "Атлетико" - 10, "Реал Сосьедад" - 9, "Атлетик" - 8, "Севилья", "Барселона", "Мальорка" - 7, "Бетис", "Эльче" - 5, "Райо Вальекано" - 4, "Осасуна", "Леванте", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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