Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура.
Мадридский "Реал" впервые с 1 марта 2020 года сыграл на Сантьяго Бернабеу, разгромив "Сельту" с хет-триком Бензема, "Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу у "Эспаньола", а "Валенсия" на выезде разгромила "Осасуну".
Отметим, что матчи "Севильи" против "Барселоны" и "Алавеса" против "Вильярреала" были перенесены на неопределенный срок.
11 сентября
"Леванте" - "Райо Вальекано" - 1:1
"Атлетик" - "Мальорка" - 2:0
12 сентября
"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2
"Осасуна" - "Валенсия" - 1:4
"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:2
"Реал Мадрид" - "Сельта" - 5:2
13 сентября
"Хетафе" - "Эльче" - 0:1
"Гранада" - "Реал Бетис" - 1:2
Положение команд: "Реал", "Валенсия", "Атлетико" - 10, "Реал Сосьедад" - 9, "Атлетик" - 8, "Севилья", "Барселона", "Мальорка" - 7, "Бетис", "Эльче" - 5, "Райо Вальекано" - 4, "Осасуна", "Леванте", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14