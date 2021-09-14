Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура.

Мадридский "Реал" впервые с 1 марта 2020 года сыграл на Сантьяго Бернабеу, разгромив "Сельту" с хет-триком Бензема, "Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу у "Эспаньола", а "Валенсия" на выезде разгромила "Осасуну".

Отметим, что матчи "Севильи" против "Барселоны" и "Алавеса" против "Вильярреала" были перенесены на неопределенный срок.

11 сентября

"Леванте" - "Райо Вальекано" - 1:1

"Атлетик" - "Мальорка" - 2:0

12 сентября

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2

"Осасуна" - "Валенсия" - 1:4

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:2

"Реал Мадрид" - "Сельта" - 5:2

13 сентября

"Хетафе" - "Эльче" - 0:1

"Гранада" - "Реал Бетис" - 1:2

Положение команд: "Реал", "Валенсия", "Атлетико" - 10, "Реал Сосьедад" - 9, "Атлетик" - 8, "Севилья", "Барселона", "Мальорка" - 7, "Бетис", "Эльче" - 5, "Райо Вальекано" - 4, "Осасуна", "Леванте", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.

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