Фееричный матч в Саранске: Иран едва не поставил на колени Португалию

Сборная Ирана должна была в последнем туре побеждать Португалию, чтобы впервые в истории выйти в плей-офф, на них мало кто ставил, все уже записали в фавориты португальцев и испанцев, однако в целом группа получилась по игре очень ровной. Иран выиграл первый матч, затем неплохо держался в матче с Испанией, был близок к успеху в матче с Португалией. В параллельном матче сборная Марокко билась с испанцами и едва не победила. Также марокканцы по игре были лучше, чем Португалия и Иран. Фавориты в итоге со скрипом проползли в 1/8 финала.

Португальцы лучше начали игру, на третьей минуте Роналду проверил реакцию Бейраванда, а затем шел на добивание Силва, но ему не хватило нескольких секунд. Через пять минут Бейраванд подарил мяч Жоау Мариу, который мог расстреливать пустые ворота, однако португалец презентом не воспользовался, пробив мимо из убойной позиции. Иранцы играли на отбой, в какой-то момент казалось, что в защитных рядах команды царит настоящая паника, игроки не могли даже нормально выбить мяч, однако португальцы никак не могли воплотить преимущество в забитый гол.

Успокоились иранцы лишь ближе к середине тайма, да и Португалия сбросила скорость, в итоге представители Азии отбили несколько наскоков соперника. Казалось, что на перерыв команды так и уйдут при счёте 0:0, однако свое слово сказал Рикардо Куарежма, который напомнил, что большим талантом в сборной наделен не только Роналду. Сольный проход Куарежмы по флангу завершился смещением ближе к центру и выстрелом в дальнюю левую девятку.

В начале второй половины игры Португалия могла увеличить счёт, Эзатолахи сфолил на Роналду, арбитр после просмотра повтора указал на "точку". Криштиану сам решил исполнить наказание, однако вратарь Ирана свою команду спас, вытащив мяч из правого угла.

После этого момента португальцы немного сдали, конец матча был все ближе, они начали испытывать давление, Иран же понесся вперед, ведь ему было нечего терять. В концовке случился еще один эпизод, после которого арбитр побежал смотреть повтор. Роналду локтем ударил соперника, можно было удалять португальца за отмашку, но арбитр принял половинчатое решение. Он признал нарушение, но показал лишь жёлтую карточку. Всемирной известности парагваец Касерес не захотел.

В компенсированное время арбитр снова прибегнул к повтору, Седрик сыграл рукой в собственной штрафной, Иран получил право на пенальти, Ансарифрд его четко реализовал. Иран бросился вперед за победой, в следующей же атаке Тареми вывалился на ворота и должен был отправлять Португалию домой, но в створ не попал. Мяч полетел в сетку с внешней стороны.

Матч Иран – Россия был очень близок, но в итоге с командой Черчесова сыграет Испания, португальцы же встретятся в 1/8 финала с Уругваем.

Иран - Португалия 1:1

Голы: Куарежма, 45 - 0:1; Ансарифард с пенальти, 90 - 1:1

Иран: Бейранванд, Резаэян, Пуралиганджи, Хосейни, Хаджсафи, Эззатоллахи, Джаханбакш, Эбраими, Амири, Тареми, Азмун

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Куарежма, Адриен Силва, Карвальо, Мариу, Андре Силва, Роналду

Вячеслав Горбачев

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