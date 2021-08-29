Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм Бундеслиги/Автор неизвестен

В чемпионате Германии состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "Байера" над "Гертой" и "Аугсбургом" соответственно, лидерство "Вольфсбурга" и сложный выигрыш дортмундской "Боруссии".

"Унион" Берлин – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (2:0)
Голы: Гиссельманн, 22 - 1:0, Авонийи, 41 - 2:0, Хофманн, 90 - 2:1

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)
Гол: Руссийон, 52 - 1:0

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 3:2 (0:0)
Голы: Рейна, 49 - 1:0, Баумгартнер, 61 - 1:1, Беллингем, 69 - 2:1, Даббур, 90 - 2:2, Холанд, 90 - 3:2

"Кельн" – "Бохум" - 2:1 (0:0)
Голы: Шауб, 82 - 1:0, Лемперле, 90 - 1:1, Цоллер, 90 - 2:1

"Майнц" – "Гройтер Фюрт" - 3:0 (2:0)
Голы: Лукоки, 15 - 1:0, Салаи, 18 - 2:0, Штегер, 90 - 3:0

"Аугсбург" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Яго, 3 (автогол) - 0:1, Нидерлехнер, 14 (автогол) - 0:2, Нидерлехнер, 30 - 1:2, Шик, 75 - 1:3, Виртц, 81 - 1:4

"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Хеуге, 22 - 0:1, Виммер, 86 - 1:1

"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:3 (2:3)
Голы: Чжон Ву Ен, 3 - 0:1, Чжон Ву Ен, 9 - 0:2, Хелер, 28 - 0:3, Мавропанос, 45 - 1:3, Аль-Гаддиуи, 45 - 2:3

"Бавария" – "Герта" - 5:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 6 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Мусиала, 49 - 3:0, Левандовски, 70 - 4:0, Левандовски, 84 - 5:0

Положение команд: "Вольфсбург" - 9, "Байер", "Бавария", "Фрайбург" - 7, "Боруссия" Дортмунд, "Кельн", "Майнц" - 6, "Унион" - 5, "Хоффенхайм" - 4, "РБ Лейпциг", "Бохум", "Арминия", "Штутгарт" - 3, "Айнтрахт" - 2, "Боруссия" Менхенглахбах, "Гройтер Фюрт", "Аугсбург" - 1, "Герта" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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