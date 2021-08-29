Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги

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В чемпионате Германии состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "Байера" над "Гертой" и "Аугсбургом" соответственно, лидерство "Вольфсбурга" и сложный выигрыш дортмундской "Боруссии".

"Унион" Берлин – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (2:0)

Голы: Гиссельманн, 22 - 1:0, Авонийи, 41 - 2:0, Хофманн, 90 - 2:1

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)

Гол: Руссийон, 52 - 1:0

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 3:2 (0:0)

Голы: Рейна, 49 - 1:0, Баумгартнер, 61 - 1:1, Беллингем, 69 - 2:1, Даббур, 90 - 2:2, Холанд, 90 - 3:2

"Кельн" – "Бохум" - 2:1 (0:0)

Голы: Шауб, 82 - 1:0, Лемперле, 90 - 1:1, Цоллер, 90 - 2:1

"Майнц" – "Гройтер Фюрт" - 3:0 (2:0)

Голы: Лукоки, 15 - 1:0, Салаи, 18 - 2:0, Штегер, 90 - 3:0

"Аугсбург" – "Байер" - 1:4 (1:2)

Голы: Яго, 3 (автогол) - 0:1, Нидерлехнер, 14 (автогол) - 0:2, Нидерлехнер, 30 - 1:2, Шик, 75 - 1:3, Виртц, 81 - 1:4

"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)

Голы: Хеуге, 22 - 0:1, Виммер, 86 - 1:1

"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:3 (2:3)

Голы: Чжон Ву Ен, 3 - 0:1, Чжон Ву Ен, 9 - 0:2, Хелер, 28 - 0:3, Мавропанос, 45 - 1:3, Аль-Гаддиуи, 45 - 2:3

"Бавария" – "Герта" - 5:0 (2:0)

Голы: Мюллер, 6 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Мусиала, 49 - 3:0, Левандовски, 70 - 4:0, Левандовски, 84 - 5:0

Положение команд: "Вольфсбург" - 9, "Байер", "Бавария", "Фрайбург" - 7, "Боруссия" Дортмунд, "Кельн", "Майнц" - 6, "Унион" - 5, "Хоффенхайм" - 4, "РБ Лейпциг", "Бохум", "Арминия", "Штутгарт" - 3, "Айнтрахт" - 2, "Боруссия" Менхенглахбах, "Гройтер Фюрт", "Аугсбург" - 1, "Герта" - 0.

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