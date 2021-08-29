Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм Бундеслиги/Автор неизвестен
В чемпионате Германии состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "Байера" над "Гертой" и "Аугсбургом" соответственно, лидерство "Вольфсбурга" и сложный выигрыш дортмундской "Боруссии".
"Унион" Берлин – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (2:0)
Голы: Гиссельманн, 22 - 1:0, Авонийи, 41 - 2:0, Хофманн, 90 - 2:1
"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)
Гол: Руссийон, 52 - 1:0
"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 3:2 (0:0)
Голы: Рейна, 49 - 1:0, Баумгартнер, 61 - 1:1, Беллингем, 69 - 2:1, Даббур, 90 - 2:2, Холанд, 90 - 3:2
"Кельн" – "Бохум" - 2:1 (0:0)
Голы: Шауб, 82 - 1:0, Лемперле, 90 - 1:1, Цоллер, 90 - 2:1
"Майнц" – "Гройтер Фюрт" - 3:0 (2:0)
Голы: Лукоки, 15 - 1:0, Салаи, 18 - 2:0, Штегер, 90 - 3:0
"Аугсбург" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Яго, 3 (автогол) - 0:1, Нидерлехнер, 14 (автогол) - 0:2, Нидерлехнер, 30 - 1:2, Шик, 75 - 1:3, Виртц, 81 - 1:4
"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Хеуге, 22 - 0:1, Виммер, 86 - 1:1
"Штутгарт" – "Фрайбург" - 2:3 (2:3)
Голы: Чжон Ву Ен, 3 - 0:1, Чжон Ву Ен, 9 - 0:2, Хелер, 28 - 0:3, Мавропанос, 45 - 1:3, Аль-Гаддиуи, 45 - 2:3
"Бавария" – "Герта" - 5:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 6 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Мусиала, 49 - 3:0, Левандовски, 70 - 4:0, Левандовски, 84 - 5:0
Положение команд: "Вольфсбург" - 9, "Байер", "Бавария", "Фрайбург" - 7, "Боруссия" Дортмунд, "Кельн", "Майнц" - 6, "Унион" - 5, "Хоффенхайм" - 4, "РБ Лейпциг", "Бохум", "Арминия", "Штутгарт" - 3, "Айнтрахт" - 2, "Боруссия" Менхенглахбах, "Гройтер Фюрт", "Аугсбург" - 1, "Герта" - 0.
Не пропустите: Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
-
Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины
-
Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
-
"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
-
"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
-
Чемпион Франции "Лилль" впервые выиграл в нынешнем сезоне
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"
-
"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20