Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Гертой", разгромный успех "Байера" во встрече с "Аугсбургом", а также тяжелую победу дортмундской "Боруссии" в поединке с "Хоффенхаймом".

"Герта" – "Бавария" - 1:4 (0:2) 
Голы: Толиссо, 25 - 0:1, Мюллер, 45 - 0:2, Сане, 76 - 0:3, Гнабри, 79 - 0:4, Эккеленкамп, 80 - 1:4

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Орбан, 76 - 1:0, Гвардиол, 84 - 2:0

"Бохум" - "Кельн" - 2:2 (1:2)
Голы: Хольтманн, 25 - 1:0, Хюберс, 36 - 1:1, Модест, 45 - 1:2, Асано, 70 - 2:2

"Байер" – "Аугсбург" - 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 9 Бельараби, 2:0 – 24 Диаби, 2:1 – 62 Майер, 3:1 – 65 Диаби, 4:1 – 69 Диаби, 5:1 – 81 Аларио.

"Боруссия" М – "Унион" - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 18, пенальти Крузе, 1:1 – 40 Коне, 1:2 – 84 Крузе.

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 37, автогол Ито, 2:0 – 71 Шаде.

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д - 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – 6 Холанд, 1:1 – 45 Крамарич, 1:2 – 58 Ройс, 1:3 – 66, автогол Раум, 2:3 – 77 Рюттер.

"Гройтер Фюрт" – "Майнц" - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 12 Дудзяк, 2:0 – 66, автогол Белль, 2:1 – 90 Онисиво.

"Айнтрахт" – "Арминия" - 0:2 (0:2)
Голы: Виммер, 5 - 0:1, Шопф, 27 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 49, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 35, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм" - 31, "Кельн" - 29, "Айнтрахт" - 28, "Майнц" - 27, "Бохум" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 22, "Арминия", "Вольфсбург" - 21, "Аугсбург" - 19, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на таланта из "Байера". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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