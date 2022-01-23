Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Гертой", разгромный успех "Байера" во встрече с "Аугсбургом", а также тяжелую победу дортмундской "Боруссии" в поединке с "Хоффенхаймом".

"Герта" – "Бавария" - 1:4 (0:2)

Голы: Толиссо, 25 - 0:1, Мюллер, 45 - 0:2, Сане, 76 - 0:3, Гнабри, 79 - 0:4, Эккеленкамп, 80 - 1:4

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Орбан, 76 - 1:0, Гвардиол, 84 - 2:0

"Бохум" - "Кельн" - 2:2 (1:2)

Голы: Хольтманн, 25 - 1:0, Хюберс, 36 - 1:1, Модест, 45 - 1:2, Асано, 70 - 2:2

"Байер" – "Аугсбург" - 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 9 Бельараби, 2:0 – 24 Диаби, 2:1 – 62 Майер, 3:1 – 65 Диаби, 4:1 – 69 Диаби, 5:1 – 81 Аларио.

"Боруссия" М – "Унион" - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 18, пенальти Крузе, 1:1 – 40 Коне, 1:2 – 84 Крузе.

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 37, автогол Ито, 2:0 – 71 Шаде.

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д - 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – 6 Холанд, 1:1 – 45 Крамарич, 1:2 – 58 Ройс, 1:3 – 66, автогол Раум, 2:3 – 77 Рюттер.

"Гройтер Фюрт" – "Майнц" - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 12 Дудзяк, 2:0 – 66, автогол Белль, 2:1 – 90 Онисиво.

"Айнтрахт" – "Арминия" - 0:2 (0:2)

Голы: Виммер, 5 - 0:1, Шопф, 27 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 49, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 35, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм" - 31, "Кельн" - 29, "Айнтрахт" - 28, "Майнц" - 27, "Бохум" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 22, "Арминия", "Вольфсбург" - 21, "Аугсбург" - 19, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.

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