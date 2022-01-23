Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Гертой", разгромный успех "Байера" во встрече с "Аугсбургом", а также тяжелую победу дортмундской "Боруссии" в поединке с "Хоффенхаймом".
"Герта" – "Бавария" - 1:4 (0:2)
Голы: Толиссо, 25 - 0:1, Мюллер, 45 - 0:2, Сане, 76 - 0:3, Гнабри, 79 - 0:4, Эккеленкамп, 80 - 1:4
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Орбан, 76 - 1:0, Гвардиол, 84 - 2:0
"Бохум" - "Кельн" - 2:2 (1:2)
Голы: Хольтманн, 25 - 1:0, Хюберс, 36 - 1:1, Модест, 45 - 1:2, Асано, 70 - 2:2
"Байер" – "Аугсбург" - 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 9 Бельараби, 2:0 – 24 Диаби, 2:1 – 62 Майер, 3:1 – 65 Диаби, 4:1 – 69 Диаби, 5:1 – 81 Аларио.
"Боруссия" М – "Унион" - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 18, пенальти Крузе, 1:1 – 40 Коне, 1:2 – 84 Крузе.
"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 37, автогол Ито, 2:0 – 71 Шаде.
"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д - 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – 6 Холанд, 1:1 – 45 Крамарич, 1:2 – 58 Ройс, 1:3 – 66, автогол Раум, 2:3 – 77 Рюттер.
"Гройтер Фюрт" – "Майнц" - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 12 Дудзяк, 2:0 – 66, автогол Белль, 2:1 – 90 Онисиво.
"Айнтрахт" – "Арминия" - 0:2 (0:2)
Голы: Виммер, 5 - 0:1, Шопф, 27 - 0:2
Положение команд: "Бавария" - 49, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 35, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм" - 31, "Кельн" - 29, "Айнтрахт" - 28, "Майнц" - 27, "Бохум" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 22, "Арминия", "Вольфсбург" - 21, "Аугсбург" - 19, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на таланта из "Байера". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20