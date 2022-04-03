Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Фрайбургом", разгром дортмундской "Боруссии" в поединке с "РБ Лейпциг", а также победу "Байера" над "Гертой".

"Фрайбург" - "Бавария" - 1:4 (0:0)
Голы: Горецка, 58 - 0:1, Петерсен, 63 - 1:1, Гнабри, 73 - 1:2, Коман, 82 - 1:3, Забитцер, 90+7 - 1:4.

"Байер" - "Герта" - 2:1 (2:1)
Голы: Аларио, 34 - 1:0, Беллараби, 40 - 2:0, Дарида, 42 - 2:1.

"Айнтрахт" - "Гройтер Фюрт" - 0:0

"Хоффенхайм" - "Бохум" - 1:2 (0:1)
Голы: Асано, 28 - 0:1, Раум, 54 - 1:1, Асано, 59 - 1:2.

"Арминия" - "Штутгарт" - 1:1 (0:1)
Голы: Калайджич (пен), 25 - 0:1, Крюгер, 59 - 1:1.

"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4 (0:2)
Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.

"Унион" - "Кельн" - 1:0 (0:0)
Гол: Авонийи, 49 - 1:0

"Боруссия" М - "Майнц" - 1:1 (1:0)
Голы: Эмболо, 33 - 1:0, Онисиво, 73 - 1:1

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)
Голы: Яго, 1 - 1:0, Нидерлехнер, 63 - 2:0, Педерсен, 69 - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 66, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 51, "РБ Лейпциг" - 48, "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Унион" - 41, "Кельн" - 40, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38 (27), "Бохум" - 35, "Боруссия" М - 34, "Вольфсбург" - 31, "Аугсбург" - 29 (27), "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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