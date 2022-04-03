Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Фрайбургом", разгром дортмундской "Боруссии" в поединке с "РБ Лейпциг", а также победу "Байера" над "Гертой".

"Фрайбург" - "Бавария" - 1:4 (0:0)

Голы: Горецка, 58 - 0:1, Петерсен, 63 - 1:1, Гнабри, 73 - 1:2, Коман, 82 - 1:3, Забитцер, 90+7 - 1:4.

"Байер" - "Герта" - 2:1 (2:1)

Голы: Аларио, 34 - 1:0, Беллараби, 40 - 2:0, Дарида, 42 - 2:1.

"Айнтрахт" - "Гройтер Фюрт" - 0:0

"Хоффенхайм" - "Бохум" - 1:2 (0:1)

Голы: Асано, 28 - 0:1, Раум, 54 - 1:1, Асано, 59 - 1:2.

"Арминия" - "Штутгарт" - 1:1 (0:1)

Голы: Калайджич (пен), 25 - 0:1, Крюгер, 59 - 1:1.

"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4 (0:2)

Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.

"Унион" - "Кельн" - 1:0 (0:0)

Гол: Авонийи, 49 - 1:0

"Боруссия" М - "Майнц" - 1:1 (1:0)

Голы: Эмболо, 33 - 1:0, Онисиво, 73 - 1:1

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Яго, 1 - 1:0, Нидерлехнер, 63 - 2:0, Педерсен, 69 - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 66, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 51, "РБ Лейпциг" - 48, "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Унион" - 41, "Кельн" - 40, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38 (27), "Бохум" - 35, "Боруссия" М - 34, "Вольфсбург" - 31, "Аугсбург" - 29 (27), "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.

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