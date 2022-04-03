Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Фрайбургом", разгром дортмундской "Боруссии" в поединке с "РБ Лейпциг", а также победу "Байера" над "Гертой".
"Фрайбург" - "Бавария" - 1:4 (0:0)
Голы: Горецка, 58 - 0:1, Петерсен, 63 - 1:1, Гнабри, 73 - 1:2, Коман, 82 - 1:3, Забитцер, 90+7 - 1:4.
"Байер" - "Герта" - 2:1 (2:1)
Голы: Аларио, 34 - 1:0, Беллараби, 40 - 2:0, Дарида, 42 - 2:1.
"Айнтрахт" - "Гройтер Фюрт" - 0:0
"Хоффенхайм" - "Бохум" - 1:2 (0:1)
Голы: Асано, 28 - 0:1, Раум, 54 - 1:1, Асано, 59 - 1:2.
"Арминия" - "Штутгарт" - 1:1 (0:1)
Голы: Калайджич (пен), 25 - 0:1, Крюгер, 59 - 1:1.
"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4 (0:2)
Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.
"Унион" - "Кельн" - 1:0 (0:0)
Гол: Авонийи, 49 - 1:0
"Боруссия" М - "Майнц" - 1:1 (1:0)
Голы: Эмболо, 33 - 1:0, Онисиво, 73 - 1:1
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)
Голы: Яго, 1 - 1:0, Нидерлехнер, 63 - 2:0, Педерсен, 69 - 3:0
Положение команд: "Бавария" - 66, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 51, "РБ Лейпциг" - 48, "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Унион" - 41, "Кельн" - 40, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38 (27), "Бохум" - 35, "Боруссия" М - 34, "Вольфсбург" - 31, "Аугсбург" - 29 (27), "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20