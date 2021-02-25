Феерии "Баварии" и ПСЖ, позор "Барселоны" и успех "Реала": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Завершились все первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путевки в четвертьфинал себе практически гарантировали ПСЖ и "Бавария", хорошие шансы пройти дальше у дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля", а вот в остальных парах продолжится упорная борьба.

16 февраля

"Барселона" Испания – ПСЖ Франция - 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 32 - 1:1, Мбаппе, 65 - 1:2, Кин, 70 - 1:3, Мбаппе, 85 - 1:4

"РБ Лейпциг" Германия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Салах, 53 - 0:1, Мане, 58 - 0:2

17 февраля

"Порту" Португалия - "Ювентус" Италия - 2:1 (1:0)

Голы: Тареми, 2 - 1:0, Марега, 46 - 2:0, Кьеза, 82 - 2:1

"Севилья" Испания - "Боруссия" Дортмунд, Испания - 2:3 (1:3)

Голы: Сусо, 7 - 1:0, Дауд, 19 - 1:1, Холанд, 27 - 1:2, Холанд, 43 - 1:3, де Йонг, 84 - 2:3

23 февраля

"Лацио" Италия – "Бавария" Германия - 1:4 (0:3)

Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Мусиала, 24 - 0:2, Сане, 42 - 0:3, Ачерби, 47 (автогол) - 0:4, Корреа, 49 - 1:4

"Атлетико" Испания – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 68 - 0:1

24 февраля

"Боруссия" Менхенгладбах, Германия - "Манчестер Сити" Англия - 0:2 (0:1)

Голы: Бернарду Силва, 29 - 0:1, Габриэл Жезус, 65 - 0:2

"Аталанта" Италия - "Реал" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Менди, 86 - 0:1

Не пропустите: Бывший арбитр оценил эпизод с удалением игрока "Аталанты" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru