Феерии "Баварии" и ПСЖ, позор "Барселоны" и успех "Реала": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
Завершились все первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путевки в четвертьфинал себе практически гарантировали ПСЖ и "Бавария", хорошие шансы пройти дальше у дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля", а вот в остальных парах продолжится упорная борьба.
16 февраля
"Барселона" Испания – ПСЖ Франция - 1:4 (1:1)
Голы: Месси, 27 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 32 - 1:1, Мбаппе, 65 - 1:2, Кин, 70 - 1:3, Мбаппе, 85 - 1:4
"РБ Лейпциг" Германия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)
Голы: Салах, 53 - 0:1, Мане, 58 - 0:2
17 февраля
"Порту" Португалия - "Ювентус" Италия - 2:1 (1:0)
Голы: Тареми, 2 - 1:0, Марега, 46 - 2:0, Кьеза, 82 - 2:1
"Севилья" Испания - "Боруссия" Дортмунд, Испания - 2:3 (1:3)
Голы: Сусо, 7 - 1:0, Дауд, 19 - 1:1, Холанд, 27 - 1:2, Холанд, 43 - 1:3, де Йонг, 84 - 2:3
23 февраля
"Лацио" Италия – "Бавария" Германия - 1:4 (0:3)
Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Мусиала, 24 - 0:2, Сане, 42 - 0:3, Ачерби, 47 (автогол) - 0:4, Корреа, 49 - 1:4
"Атлетико" Испания – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 68 - 0:1
24 февраля
"Боруссия" Менхенгладбах, Германия - "Манчестер Сити" Англия - 0:2 (0:1)
Голы: Бернарду Силва, 29 - 0:1, Габриэл Жезус, 65 - 0:2
"Аталанта" Италия - "Реал" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Менди, 86 - 0:1
Не пропустите: Бывший арбитр оценил эпизод с удалением игрока "Аталанты" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Промес прошел медобследование в "Спартаке"
-
Феерии "Баварии" и ПСЖ, позор "Барселоны" и успех "Реала": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Каземиро не поможет "Реалу" в ответном матче с "Аталантой"
-
Трудная победа "Реала" и успех "Манчестер Сити": все результаты Лиги Чемпионов 24 февраля
-
"Реал" дожал играющую в меньшинстве "Аталанту"
-
"Манчестер Сити" уверенно разобрался с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов
-
Джордан Хендерсон рискует пропустить Евро-2020
-
Бывший арбитр оценил эпизод с удалением игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"
-
"Эвертон" продлил контракт с Динем
-
Стала известна зарплата Промеса в "Спартаке"
-
1
Месси возглавил бомбардирскую гонку Примеры
-
"Сочи" подпишет голкипера "Краснодара"
-
2
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче"
-
"Краснодар" близок к аренде вратаря "Ростова"
-
Буффон - лучший голкипер с 1987 года, Акинфеев в топ-50
-
Промес определился с игровым номером в "Спартаке"
-
"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
-
Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Реал"
-
"Челси" практически уверен, что подпишет Холанда летом
-
Мане: "В АПЛ для "Ливерпуля" все кончено"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4