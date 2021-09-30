Феерии "Баварии" и "Зенита", позор "Барселоны" и победный гол Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября

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Феерии "Баварии" и "Зенита", позор "Барселоны" и победный гол Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

29 сентября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "Зенита", которые разгромили киевское "Динамо" и "Мальме" соответственно, крупное поражение "Барселоны" от "Бенфики", а также победу "Манчестер Юнайтед" над "Вильярреалом" благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.

Группа Е

"Бавария" Германия – "Динамо" Киев, Украина - 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 12 (с пенальти) - 1:0, Левандовски, 27 - 2:0, Гнабри, 68 - 3:0, Сане, 74 - 4:0, Шупо-Мотинг, 87 - 5:0

"Бенфика" Португалия – "Барселона" Испания - 3:0 (1:0)
Голы: Нуньес, 3 - 1:0, Рафа Силва, 69 - 2:0, Нуньес, 79 (с пенальти) - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

Группа F

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Вильярреал" Испания - 2:1 (0:0)
Голы: Алькасер, 53 - 0:1, Теллес, 60 - 1:1, Роналду, 90+5 - 2:1

"Аталанта" Италия – "Янг Бойз" Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Пессина, 68 - 1:0

Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз", "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

Группа G

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Лилль" Франция 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: Адейеми, 35 (с пенальти) - 1:0, Адейеми, 53 (с пенальти) - 2:0, Йылмаз, 62 - 2:1

"Вольфсбург" Германия – "Севилья" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Штеффен, 48 - 1:0, Ракитич, 87 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург" - 4, "Севилья", "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Группа Н

"Ювентус" Италия – "Челси" Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Кьеза, 46 - 1:0

"Зенит" Россия – "Мальме" Швеция - 4:0 (1:0)
Голы: Клаудиньо, 9 - 1:0, Кузяев, 49 - 2:0, Сутормин, 80 - 3:0, Вендел, 90+4 - 4:0

Положение команд: "Ювентус" - 6, "Челси", "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

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Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"

Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"

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