Феерии "Баварии", "РБ Лейпциг" и Дортмунда, позор Гладбаха: результаты 23-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии", "РБ Лейпциг" и Дортмунда, позор Гладбаха: результаты 23-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" над "Гройтер Фюрт", менхенгладбахской "Боруссией" и "Гертой" соответственно, "Байер" неожиданно проиграл "Майнцу".

"Бавария" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (0:1)
Голы: Хргота, 42 - 0:1, Левандовски, 46 - 1:1, Грисбек, 61 (автогол) - 2:1, Левандовски, 82 - 3:1, Шупо-Мотинг, 90 - 4:1

"Боруссия" Д – "Боруссия" М - 6:0 (2:0)
Голы: Ройс, 26 - 1:0, Мален, 32 - 2:0, Вольф, 70 - 3:0, Мукоко, 74 - 4:0, Ройс, 81 - 5:0, Джан, 90 (с пенальти) - 6:0

"Герта" – "РБ Лейпциг" - 1:6 (0:1)
Голы: Хенрихс, 20 - 0:1, Йоветич, 48 - 1:1, Нкунку, 64 (с пенальти) - 1:2, Нкунку, 67 - 1:3, Ольмо, 74 - 1:4, Айдара, 81 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

"Кельн" - "Айнтрахт" - 1:0 (0:0)
Гол: Модест, 84 - 1:0

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.

"Арминия" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 53 Окугава.

"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.

"Штутгарт" – "Бохум" - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.

"Майнц" - "Байер" - 3:2 (0:1)
Голы: Шик, 35 - 0:1, Кариколь, 57 - 1:1, Аларио, 74 - 1:2, Жан-Поль, 84 - 2:2, Ингварстен, 88 - 3:2.

Положение команд: "Бавария" - 55, "Боруссия" Д - 49, "Байер" - 41, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Фрайбург" - 37, "Кельн" - 35, "Майнц", "Унион" - 34, "Айнтрахт" - 31, "Бохум" - 29, "Вольфсбург" - 27, "Боруссия" М - 26, "Арминия" - 25, "Герта" - 23, "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 19, "Гройтер Фюрт" - 13.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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