Феерии "Баварии", "РБ Лейпциг" и Дортмунда, позор Гладбаха: результаты 23-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" над "Гройтер Фюрт", менхенгладбахской "Боруссией" и "Гертой" соответственно, "Байер" неожиданно проиграл "Майнцу".

"Бавария" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (0:1)

Голы: Хргота, 42 - 0:1, Левандовски, 46 - 1:1, Грисбек, 61 (автогол) - 2:1, Левандовски, 82 - 3:1, Шупо-Мотинг, 90 - 4:1

"Боруссия" Д – "Боруссия" М - 6:0 (2:0)

Голы: Ройс, 26 - 1:0, Мален, 32 - 2:0, Вольф, 70 - 3:0, Мукоко, 74 - 4:0, Ройс, 81 - 5:0, Джан, 90 (с пенальти) - 6:0

"Герта" – "РБ Лейпциг" - 1:6 (0:1)

Голы: Хенрихс, 20 - 0:1, Йоветич, 48 - 1:1, Нкунку, 64 (с пенальти) - 1:2, Нкунку, 67 - 1:3, Ольмо, 74 - 1:4, Айдара, 81 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

"Кельн" - "Айнтрахт" - 1:0 (0:0)

Гол: Модест, 84 - 1:0

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.

"Арминия" – "Унион" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Окугава.

"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.

"Штутгарт" – "Бохум" - 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.

"Майнц" - "Байер" - 3:2 (0:1)

Голы: Шик, 35 - 0:1, Кариколь, 57 - 1:1, Аларио, 74 - 1:2, Жан-Поль, 84 - 2:2, Ингварстен, 88 - 3:2.

Положение команд: "Бавария" - 55, "Боруссия" Д - 49, "Байер" - 41, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Фрайбург" - 37, "Кельн" - 35, "Майнц", "Унион" - 34, "Айнтрахт" - 31, "Бохум" - 29, "Вольфсбург" - 27, "Боруссия" М - 26, "Арминия" - 25, "Герта" - 23, "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 19, "Гройтер Фюрт" - 13.

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