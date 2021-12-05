Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над дортмундской "Боруссией", разгромную победу "Байера" над "Гройтер Фюртом", а также уничтожение менхенгладбахской "Боруссии" в поединке с "Фрайбургом".

"Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург" - 0:6 (0:6)

Голы: Эггештайн, 2 - 0:1, Шаде, 5 - 0:2, Линхарт, 12 - 0:3, Хефлер, 19 - 0:4, Хелер, 25 - 0:5, Шлоттербек, 37 - 0:6

"Штутгарт" – "Герта" - 2:2 (2:1)

Голы: Мармуш, 15 - 1:0, Ферстер, 19 - 2:0, Йоветич, 40 - 2:1, Йоветич, 76 - 2:2

"Боруссия" Дортмунд - "Бавария" - 2:3 (1:2)

Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3

"Арминия" - "Кельн" - 1:1 (0:1)

Голы: Озджан, 17 - 0:1, Ласм, 59 - 1:1

"Аугсбург" - "Бохум" - 2:3 (0:3)

Голы: Польтер, 23 - 0:1, Хольтманн, 40 - 0:2, Польтер, 45 - 0:3, Грегорич, 57 - 1:3, Калиджури (пен), 86 - 2:3

"Майнц" - "Вольфсбург" - 3:0 (2:0)

Голы: Буркардт, 2 - 1:0, Штах, 4 - 2:0, Лакруа (аг), 90 - 3:0

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 3:2 (2:1)

Голы: Борре, 15 - 0:1, Гайгер, 24 - 1:1, Рюттер, 30 - 2:1, Самассеку, 59 - 3:1, Пасиенсия, 72 - 3:2

"Байер" - "Гройтер Фюрт" - 7:1 (3:1)

Голы: Адли, 12 - 1:0, Тапсоба, 17 - 2:0, Дудзяк, 33 - 2:1, Инкапиэ, 45 - 3:1, Шик, 49 - 4:1, Шик, 69 - 5:1, Шик, 74 - 6:1, Шик, 76 - 7:1

"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (1:1)

Голы: Авонийи, 6 - 1:0, Нкунку, 13 - 1:1, Баумгартль, 57 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 34, "Боруссия" Д - 30, "Байер" - 27, "Фрайбург" - 25, "Хоффенхайм", "Унион" - 23, "Майнц" - 21, "Вольфсбург" - 20, "Кельн", "Бохум" - 19, "РБ Лейпциг", "Айнтрахт", "Боруссия" М - 18, "Герта" - 15, "Штутгарт" - 14, "Аугсбург" - 13, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 1.

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