Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над дортмундской "Боруссией", разгромную победу "Байера" над "Гройтер Фюртом", а также уничтожение менхенгладбахской "Боруссии" в поединке с "Фрайбургом".
"Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург" - 0:6 (0:6)
Голы: Эггештайн, 2 - 0:1, Шаде, 5 - 0:2, Линхарт, 12 - 0:3, Хефлер, 19 - 0:4, Хелер, 25 - 0:5, Шлоттербек, 37 - 0:6
"Штутгарт" – "Герта" - 2:2 (2:1)
Голы: Мармуш, 15 - 1:0, Ферстер, 19 - 2:0, Йоветич, 40 - 2:1, Йоветич, 76 - 2:2
"Боруссия" Дортмунд - "Бавария" - 2:3 (1:2)
Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3
"Арминия" - "Кельн" - 1:1 (0:1)
Голы: Озджан, 17 - 0:1, Ласм, 59 - 1:1
"Аугсбург" - "Бохум" - 2:3 (0:3)
Голы: Польтер, 23 - 0:1, Хольтманн, 40 - 0:2, Польтер, 45 - 0:3, Грегорич, 57 - 1:3, Калиджури (пен), 86 - 2:3
"Майнц" - "Вольфсбург" - 3:0 (2:0)
Голы: Буркардт, 2 - 1:0, Штах, 4 - 2:0, Лакруа (аг), 90 - 3:0
"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 3:2 (2:1)
Голы: Борре, 15 - 0:1, Гайгер, 24 - 1:1, Рюттер, 30 - 2:1, Самассеку, 59 - 3:1, Пасиенсия, 72 - 3:2
"Байер" - "Гройтер Фюрт" - 7:1 (3:1)
Голы: Адли, 12 - 1:0, Тапсоба, 17 - 2:0, Дудзяк, 33 - 2:1, Инкапиэ, 45 - 3:1, Шик, 49 - 4:1, Шик, 69 - 5:1, Шик, 74 - 6:1, Шик, 76 - 7:1
"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (1:1)
Голы: Авонийи, 6 - 1:0, Нкунку, 13 - 1:1, Баумгартль, 57 - 2:1
Положение команд: "Бавария" - 34, "Боруссия" Д - 30, "Байер" - 27, "Фрайбург" - 25, "Хоффенхайм", "Унион" - 23, "Майнц" - 21, "Вольфсбург" - 20, "Кельн", "Бохум" - 19, "РБ Лейпциг", "Айнтрахт", "Боруссия" М - 18, "Герта" - 15, "Штутгарт" - 14, "Аугсбург" - 13, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20