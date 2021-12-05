Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги

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Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над дортмундской "Боруссией", разгромную победу "Байера" над "Гройтер Фюртом", а также уничтожение менхенгладбахской "Боруссии" в поединке с "Фрайбургом".

"Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург" - 0:6 (0:6)
Голы: Эггештайн, 2 - 0:1, Шаде, 5 - 0:2, Линхарт, 12 - 0:3, Хефлер, 19 - 0:4, Хелер, 25 - 0:5, Шлоттербек, 37 - 0:6

"Штутгарт" – "Герта" - 2:2 (2:1)
Голы: Мармуш, 15 - 1:0, Ферстер, 19 - 2:0, Йоветич, 40 - 2:1, Йоветич, 76 - 2:2

"Боруссия" Дортмунд - "Бавария" - 2:3 (1:2)
Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3

"Арминия" - "Кельн" - 1:1 (0:1)
Голы: Озджан, 17 - 0:1, Ласм, 59 - 1:1

"Аугсбург" - "Бохум" - 2:3 (0:3)
Голы: Польтер, 23 - 0:1, Хольтманн, 40 - 0:2, Польтер, 45 - 0:3, Грегорич, 57 - 1:3, Калиджури (пен), 86 - 2:3

"Майнц" - "Вольфсбург" - 3:0 (2:0)
Голы: Буркардт, 2 - 1:0, Штах, 4 - 2:0, Лакруа (аг), 90 - 3:0

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 3:2 (2:1)
Голы: Борре, 15 - 0:1, Гайгер, 24 - 1:1, Рюттер, 30 - 2:1, Самассеку, 59 - 3:1, Пасиенсия, 72 - 3:2

"Байер" - "Гройтер Фюрт" - 7:1 (3:1)
Голы: Адли, 12 - 1:0, Тапсоба, 17 - 2:0, Дудзяк, 33 - 2:1, Инкапиэ, 45 - 3:1, Шик, 49 - 4:1, Шик, 69 - 5:1, Шик, 74 - 6:1, Шик, 76 - 7:1

"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (1:1)
Голы: Авонийи, 6 - 1:0, Нкунку, 13 - 1:1, Баумгартль, 57 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 34, "Боруссия" Д - 30, "Байер" - 27, "Фрайбург" - 25, "Хоффенхайм", "Унион" - 23, "Майнц" - 21, "Вольфсбург" - 20, "Кельн", "Бохум" - 19, "РБ Лейпциг", "Айнтрахт", "Боруссия" М - 18, "Герта" - 15, "Штутгарт" - 14, "Аугсбург" - 13, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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