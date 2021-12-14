Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Интера" и "Фиорентины" над "Кальяри" и "Салернитаной" соответственно, "Милан" сыграл вничью с "Удинезе", "Ювентус" разошелся миром с "Венецией".
"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Санчес, 50 - 2:0, Чалханоглу, 66 - 3:0, Мартинес, 68 - 4:0
"Рома" – "Специя" - 2:0 (1:0)
Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Рожер, 56 - 2:0
"Наполи" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Кутроне, 70 - 0:1
"Сассуоло" – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 6 - 0:1, Берарди, 63 - 1:1, Распадори, 69 - 2:1
"Верона" – "Аталанта" - 1:2 (1:1)
Голы: Симеоне, 22 - 1:0, Миранчук, 37 - 1:1, Копмейнерс, 62 - 1:2
"Торино" - "Болонья" - 2:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 24 - 1:0, Сумаоро (автогол), 69 - 2:0, Орсолини (пенальти), 79 - 2:1.
"Удинезе" - "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Бету, 17 - 1:0, Ибрагимович, 90 - 1:1
"Венеция" - "Ювентус" - 1:1 (0:1)
Голы: Мората, 32 - 0:1, Араму, 55 - 1:1
"Дженоа" - "Сампдория" - 1:3 (0:1)
Голы: Габбьядини, 7 - 0:1, Капуто, 49 - 0:2, Габбьядини, 67 - 0:3, Дестро, 78 - 1:3.
"Фиорентина" - "Салернитана" 4:0 (1:0)
Голы: Бонавентура, 31 - 1:0, Влахович, 51 - 2:0, Влахович, 84 - 3:0, Мале, 90 - 4:0
Положение команд: "Интер" - 40, "Милан" - 39, "Аталанта" - 37, "Наполи" - 36, "Фиорентина" - 30, "Рома", "Ювентус" - 28, "Эмполи" - 26, "Лацио" - 25, "Болонья" - 24, "Верона", "Сассуоло" - 23, "Торино" - 22, "Сампдория" - 18, "Удинезе" - 17, "Венеция" - 16, "Специя" - 12, "Дженоа", "Кальяри" - 10, "Салернитана" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17