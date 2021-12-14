Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А

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Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Интера" и "Фиорентины" над "Кальяри" и "Салернитаной" соответственно, "Милан" сыграл вничью с "Удинезе", "Ювентус" разошелся миром с "Венецией".

"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Санчес, 50 - 2:0, Чалханоглу, 66 - 3:0, Мартинес, 68 - 4:0

"Рома" – "Специя" - 2:0 (1:0)
Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Рожер, 56 - 2:0

"Наполи" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Кутроне, 70 - 0:1

"Сассуоло" – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 6 - 0:1, Берарди, 63 - 1:1, Распадори, 69 - 2:1

"Верона" – "Аталанта" - 1:2 (1:1)
Голы: Симеоне, 22 - 1:0, Миранчук, 37 - 1:1, Копмейнерс, 62 - 1:2

"Торино" - "Болонья" - 2:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 24 - 1:0, Сумаоро (автогол), 69 - 2:0, Орсолини (пенальти), 79 - 2:1.

"Удинезе" - "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Бету, 17 - 1:0, Ибрагимович, 90 - 1:1

"Венеция" - "Ювентус" - 1:1 (0:1)
Голы: Мората, 32 - 0:1, Араму, 55 - 1:1

"Дженоа" - "Сампдория" - 1:3 (0:1)
Голы: Габбьядини, 7 - 0:1, Капуто, 49 - 0:2, Габбьядини, 67 - 0:3, Дестро, 78 - 1:3.

"Фиорентина" - "Салернитана" 4:0 (1:0)
Голы: Бонавентура, 31 - 1:0, Влахович, 51 - 2:0, Влахович, 84 - 3:0, Мале, 90 - 4:0

Положение команд: "Интер" - 40, "Милан" - 39, "Аталанта" - 37, "Наполи" - 36, "Фиорентина" - 30, "Рома", "Ювентус" - 28, "Эмполи" - 26, "Лацио" - 25, "Болонья" - 24, "Верона", "Сассуоло" - 23, "Торино" - 22, "Сампдория" - 18, "Удинезе" - 17, "Венеция" - 16, "Специя" - 12, "Дженоа", "Кальяри" - 10, "Салернитана" - 8.

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2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
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