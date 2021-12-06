Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить ничью в матче "Ланса" и ПСЖ, поражение "Марселя" от "Бреста", а также крупные победы "Монако" и "Ренна" над "Метцем" и "Сент-Этьеном" соответственно.

"Монако" – "Метц" - 4:0 (2:0)

Голы: Диоп, 2 - 1:0, Фолланд, 44 (с пенальти) - 2:0, Желсон Мартинш, 57 - 3:0, Бен-Йеддер, 87 - 4:0

"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:5 (0:3)

Голы: Терье, 22 - 0:1, Терье, 28 - 0:2, Масон, 45 (автогол) - 0:3, Терье, 48 - 0:4, Угошукву, 83 - 0:5

"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)

Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3

"Бордо" – "Лион" - 2:2 (1:2)

Голы: Денайер, 29 - 0:1, Гюсто, 36 (автогол) - 1:1, Тиаго Мендес, 41 - 1:2, Элис, 58 - 2:2

"Ланс" - ПСЖ - 1:1 (0:0)

Голы: Фофана, 62 - 1:0, Вейналдум, 90 - 1:1

"Лилль" - "Труа" - 2:1 (0:1)

Голы: Дингоме, 6 - 0:1, Дэвид, 48 - 1:1, Жиродон (аг), 85 - 2:1

"Марсель" - "Брест" - 1:2 (1:0)

Голы: Жерсон, 29 - 1:0, Февр (пен), 53 - 1:1, Онора, 70 - 1:2

"Лорьян" – "Нант" - 0:1 (0:0)

Гол: Сипрьен, 83 - 0:1

"Монпелье" – "Клермон" - 1:0 (1:0)

Гол: Ваи, 28 - 1:0

"Реймс" – "Анжер" - 1:2 (0:0)

Голы: Буфаль, 49 (с пенальти) - 0:1, Экитик, 59 (с пенальти) - 1:1, Фюльжени, 75 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 42, "Ренн" - 31, "Марсель" - 29 (16), "Ницца", "Ланс" - 27, "Страсбур", "Монако" - 26, "Анжер", "Монпелье" - 25, "Брест", "Лилль" - 24, "Лион" - 23, "Нант" - 22, "Реймс" - 19, "Труа" - 16, "Лорьян" - 15, "Бордо", "Клермон" - 14, "Метц", "Сент-Этьен" - 12.

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