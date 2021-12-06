Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить ничью в матче "Ланса" и ПСЖ, поражение "Марселя" от "Бреста", а также крупные победы "Монако" и "Ренна" над "Метцем" и "Сент-Этьеном" соответственно.
"Монако" – "Метц" - 4:0 (2:0)
Голы: Диоп, 2 - 1:0, Фолланд, 44 (с пенальти) - 2:0, Желсон Мартинш, 57 - 3:0, Бен-Йеддер, 87 - 4:0
"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:5 (0:3)
Голы: Терье, 22 - 0:1, Терье, 28 - 0:2, Масон, 45 (автогол) - 0:3, Терье, 48 - 0:4, Угошукву, 83 - 0:5
"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)
Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3
"Бордо" – "Лион" - 2:2 (1:2)
Голы: Денайер, 29 - 0:1, Гюсто, 36 (автогол) - 1:1, Тиаго Мендес, 41 - 1:2, Элис, 58 - 2:2
"Ланс" - ПСЖ - 1:1 (0:0)
Голы: Фофана, 62 - 1:0, Вейналдум, 90 - 1:1
"Лилль" - "Труа" - 2:1 (0:1)
Голы: Дингоме, 6 - 0:1, Дэвид, 48 - 1:1, Жиродон (аг), 85 - 2:1
"Марсель" - "Брест" - 1:2 (1:0)
Голы: Жерсон, 29 - 1:0, Февр (пен), 53 - 1:1, Онора, 70 - 1:2
"Лорьян" – "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Сипрьен, 83 - 0:1
"Монпелье" – "Клермон" - 1:0 (1:0)
Гол: Ваи, 28 - 1:0
"Реймс" – "Анжер" - 1:2 (0:0)
Голы: Буфаль, 49 (с пенальти) - 0:1, Экитик, 59 (с пенальти) - 1:1, Фюльжени, 75 - 1:2
Положение команд: ПСЖ - 42, "Ренн" - 31, "Марсель" - 29 (16), "Ницца", "Ланс" - 27, "Страсбур", "Монако" - 26, "Анжер", "Монпелье" - 25, "Брест", "Лилль" - 24, "Лион" - 23, "Нант" - 22, "Реймс" - 19, "Труа" - 16, "Лорьян" - 15, "Бордо", "Клермон" - 14, "Метц", "Сент-Этьен" - 12.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13