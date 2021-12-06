Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1

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Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить ничью в матче "Ланса" и ПСЖ, поражение "Марселя" от "Бреста", а также крупные победы "Монако" и "Ренна" над "Метцем" и "Сент-Этьеном" соответственно.

"Монако" – "Метц" - 4:0 (2:0)
Голы: Диоп, 2 - 1:0, Фолланд, 44 (с пенальти) - 2:0, Желсон Мартинш, 57 - 3:0, Бен-Йеддер, 87 - 4:0

"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:5 (0:3)
Голы: Терье, 22 - 0:1, Терье, 28 - 0:2, Масон, 45 (автогол) - 0:3, Терье, 48 - 0:4, Угошукву, 83 - 0:5

"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)
Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3

"Бордо" – "Лион" - 2:2 (1:2)
Голы: Денайер, 29 - 0:1, Гюсто, 36 (автогол) - 1:1, Тиаго Мендес, 41 - 1:2, Элис, 58 - 2:2

"Ланс" - ПСЖ - 1:1 (0:0)
Голы: Фофана, 62 - 1:0, Вейналдум, 90 - 1:1

"Лилль" - "Труа" - 2:1 (0:1)
Голы: Дингоме, 6 - 0:1, Дэвид, 48 - 1:1, Жиродон (аг), 85 - 2:1

"Марсель" - "Брест" - 1:2 (1:0)
Голы: Жерсон, 29 - 1:0, Февр (пен), 53 - 1:1, Онора, 70 - 1:2

"Лорьян" – "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Сипрьен, 83 - 0:1

"Монпелье" – "Клермон" - 1:0 (1:0)
Гол: Ваи, 28 - 1:0

"Реймс" – "Анжер" - 1:2 (0:0)
Голы: Буфаль, 49 (с пенальти) - 0:1, Экитик, 59 (с пенальти) - 1:1, Фюльжени, 75 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 42, "Ренн" - 31, "Марсель" - 29 (16), "Ницца", "Ланс" - 27, "Страсбур", "Монако" - 26, "Анжер", "Монпелье" - 25, "Брест", "Лилль" - 24, "Лион" - 23, "Нант" - 22, "Реймс" - 19, "Труа" - 16, "Лорьян" - 15, "Бордо", "Клермон" - 14, "Метц", "Сент-Этьен" - 12.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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