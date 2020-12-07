Феерии от "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", осечка ЦСКА: все результаты 17 тура РПЛ

Завершились все матчи 13-го тура в Российской Премьер-Лиги. "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" забили по 5 мячей соперникам. ЦСКА довольствуется ничьей.



"Локомотив" - "Рубин" - 3:1

"Спартак" - "Тамбов" - 5:1

"Краснодар" - "Ротор" - 5:0

"Зенит" - "Урал" - 5:1

"Ростов" - "Уфа" - 0:1

"Динамо" - "Арсенал" - 1:0

ЦСКА - "Химки" - 2:2

"Сочи" - "Ахмат" - 2:0

Турнирная таблица: Зенит, Спартак - 35, ЦСКА - 33, Динамо - 30, Ростов - 29, Локомотив - 28, Сочи - 27, Ахмат - 25, Краснодар, Рубин - 24, Химки, Урал - 19, Арсенал - 14, Уфа - 13, Тамбов - 12, Ротор - 8.



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