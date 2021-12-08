Феерии ПСЖ и "Боруссии", победы "Ливерпуля" и "Реала": все результаты Лиги чемпионов от 7 декабря
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
7 декабря состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и дортмундской "Боруссии" над "Брюгге" и "Бешикташем" соответственно, успех "Ливерпуля" в поединке с "Миланом", а также победу "Реала" в матче с "Интером".
Группа А
ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия - 4:1 (3:0)
Голы: Мбаппе, 2 - 1:0, Мбаппе, 7 - 2:0, Месси, 38 - 3:0, Ритс, 68 - 3:1, Месси, 68 (с пенальти) - 4:1
"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Сити" Англия - 2:1 (1:0)
Голы: Собослаи, 24 - 1:0, Андре Силва, 71 - 2:0, Марез, 76 - 2:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, ПСЖ - 11, "РБ Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4.
Группа В
"Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия - 1:2 (1:1)
Голы: Томори, 29 - 1:0, Салах, 36 - 1:1, Ориги, 55 - 1:2
"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания - 1:3 (0:0)
Голы: Гризманн, 56 - 0:1, Корреа, 90 - 0:2, де Пауль, 90+2 - 0:3, Оливейра, 90+5 (с пенальти) - 1:3
Положение команд: "Ливерпуль" - 18, "Атлетико" - 7, "Порту" - 5, "Милан" - 4.
Группа С
"Аякс" Нидерланды – "Спортинг" Португалия - 4:2 (2:1)
Голы: Аллер, 8 - 1:0, Нуну Сантуш, 22 - 1:1, Антони, 42 - 2:1, Нерес, 58 - 3:1, Бергейс, 62 - 4:1, Табата, 78 - 4:2
"Боруссия" Дортмунд, Германия – "Бешикташ" Турция - 5:0 (2:0)
Голы: Мален, 29 - 1:0, Ройс, 45 (с пенальти) - 4:0, Ройс, 53 - 3:0, Холанд, 68 - 4:0, Холанд, 81 - 5:0
Положение команд: "Аякс" - 18, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 9, "Бешикташ" - 0.
Группа D
"Реал" Мадрид, Испания – "Интер" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Кроос, 17 - 1:0, Асенсио, 79 - 2:0
"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова - 1:1 (1:0)
Голы: Фернандо Педро, 42 - 1:0, Николов, 90 - 1:1
Положение команд: "Реал" - 15, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
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Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4