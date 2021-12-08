Феерии ПСЖ и "Боруссии", победы "Ливерпуля" и "Реала": все результаты Лиги чемпионов от 7 декабря

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

7 декабря состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и дортмундской "Боруссии" над "Брюгге" и "Бешикташем" соответственно, успех "Ливерпуля" в поединке с "Миланом", а также победу "Реала" в матче с "Интером".

Группа А

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия - 4:1 (3:0)

Голы: Мбаппе, 2 - 1:0, Мбаппе, 7 - 2:0, Месси, 38 - 3:0, Ритс, 68 - 3:1, Месси, 68 (с пенальти) - 4:1

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Сити" Англия - 2:1 (1:0)

Голы: Собослаи, 24 - 1:0, Андре Силва, 71 - 2:0, Марез, 76 - 2:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, ПСЖ - 11, "РБ Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4.

Группа В

"Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия - 1:2 (1:1)

Голы: Томори, 29 - 1:0, Салах, 36 - 1:1, Ориги, 55 - 1:2

"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания - 1:3 (0:0)

Голы: Гризманн, 56 - 0:1, Корреа, 90 - 0:2, де Пауль, 90+2 - 0:3, Оливейра, 90+5 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Ливерпуль" - 18, "Атлетико" - 7, "Порту" - 5, "Милан" - 4.

Группа С

"Аякс" Нидерланды – "Спортинг" Португалия - 4:2 (2:1)

Голы: Аллер, 8 - 1:0, Нуну Сантуш, 22 - 1:1, Антони, 42 - 2:1, Нерес, 58 - 3:1, Бергейс, 62 - 4:1, Табата, 78 - 4:2

"Боруссия" Дортмунд, Германия – "Бешикташ" Турция - 5:0 (2:0)

Голы: Мален, 29 - 1:0, Ройс, 45 (с пенальти) - 4:0, Ройс, 53 - 3:0, Холанд, 68 - 4:0, Холанд, 81 - 5:0

Положение команд: "Аякс" - 18, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 9, "Бешикташ" - 0.

Группа D

"Реал" Мадрид, Испания – "Интер" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Кроос, 17 - 1:0, Асенсио, 79 - 2:0

"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандо Педро, 42 - 1:0, Николов, 90 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 15, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.

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