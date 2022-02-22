Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

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Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" в матчах с "Алавесом", "Валенсией" и "Осасуной" соответственно. Кроме того, "Бетис" обыграл "Мальорку".

"Реал" - "Алавес" - 3:0 (0:0)
Голы: Асенсио, 63 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Бензема (пен), 90 - 3:0

"Валенсия" – "Барселона" - 1:4 (0:3)
Голы: Обамеянг, 23 - 0:1, де Йонг, 32 - 0:2, Обамеянг, 38 - 0:3, Солер, 52 - 1:3, Обамеянг, 63 - 1:4

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:3 (0:1)
Голы: Жоау Феликс, 3 - 0:1, Суарес, 59 - 0:2, Корреа, 89 - 0:3

"Сельта" – "Леванте" - 1:1 (0:0)
Голы: Серви, 67 - 1:0, Рохер Марти, 82 - 1:1

"Гранада" – "Вильярреал" - 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – 35, пенальти Данджума, 0:2 – 39 Данджума, 1:2 – 61, пенальти Милья, 1:3 – 81, пенальти Данджума, 1:4 – 90 Мойсес Гомес.

"Эльче" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)
Голы: Фран Гарсия, 53 - 0:1, Каррильо, 77 - 1:1, Понсе, 84 - 2:1.

"Кадис" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)
Голы: Майораль (пен), 6 - 0:1, Негредо, 45 - 1:1

"Эспаньол" – "Севилья" - 1:1 (0:1)
Голы: Рафа Мир, 36 - 0:1, Дардер, 50 - 1:1

"Бетис" – "Мальорка" - 2:1 (1:0)
Голы: Морено, 25 - 1:0, Мурики, 75 - 1:1, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти) - 2:1

"Атлетик" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (0:0)
Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Сансет, 72 - 2:0, Уильямс, 80 - 4:0, Муниаин, 89 - 4:0

Положение команд: "Реал" - 57, "Севилья" - 51, "Бетис" - 46, "Барселона" - 42 (24), "Атлетико" - 42, "Вильярреал" - 39, "Реал Сосьедад" - 38 (24), "Атлетик" - 37, "Сельта", "Осасуна" - 32, "Райо Вальекано" - 31 (24), "Валенсия" - 30, "Эльче", "Эспаньол" - 29, "Хетафе" - 26, "Мальорка" - 26 (24), "Гранада" - 24, "Кадис", "Алавес" - 20, "Леванте" - 15.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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