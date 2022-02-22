Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" в матчах с "Алавесом", "Валенсией" и "Осасуной" соответственно. Кроме того, "Бетис" обыграл "Мальорку".

"Реал" - "Алавес" - 3:0 (0:0)

Голы: Асенсио, 63 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Бензема (пен), 90 - 3:0

"Валенсия" – "Барселона" - 1:4 (0:3)

Голы: Обамеянг, 23 - 0:1, де Йонг, 32 - 0:2, Обамеянг, 38 - 0:3, Солер, 52 - 1:3, Обамеянг, 63 - 1:4

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:3 (0:1)

Голы: Жоау Феликс, 3 - 0:1, Суарес, 59 - 0:2, Корреа, 89 - 0:3

"Сельта" – "Леванте" - 1:1 (0:0)

Голы: Серви, 67 - 1:0, Рохер Марти, 82 - 1:1

"Гранада" – "Вильярреал" - 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – 35, пенальти Данджума, 0:2 – 39 Данджума, 1:2 – 61, пенальти Милья, 1:3 – 81, пенальти Данджума, 1:4 – 90 Мойсес Гомес.

"Эльче" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)

Голы: Фран Гарсия, 53 - 0:1, Каррильо, 77 - 1:1, Понсе, 84 - 2:1.

"Кадис" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)

Голы: Майораль (пен), 6 - 0:1, Негредо, 45 - 1:1

"Эспаньол" – "Севилья" - 1:1 (0:1)

Голы: Рафа Мир, 36 - 0:1, Дардер, 50 - 1:1

"Бетис" – "Мальорка" - 2:1 (1:0)

Голы: Морено, 25 - 1:0, Мурики, 75 - 1:1, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти) - 2:1

"Атлетик" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (0:0)

Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Сансет, 72 - 2:0, Уильямс, 80 - 4:0, Муниаин, 89 - 4:0

Положение команд: "Реал" - 57, "Севилья" - 51, "Бетис" - 46, "Барселона" - 42 (24), "Атлетико" - 42, "Вильярреал" - 39, "Реал Сосьедад" - 38 (24), "Атлетик" - 37, "Сельта", "Осасуна" - 32, "Райо Вальекано" - 31 (24), "Валенсия" - 30, "Эльче", "Эспаньол" - 29, "Хетафе" - 26, "Мальорка" - 26 (24), "Гранада" - 24, "Кадис", "Алавес" - 20, "Леванте" - 15.

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