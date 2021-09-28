Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

28 сентября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Стоит отметить крупные победы "Реала" и "Брюгге" над "Шерифом" и "РБ Лейпциг" соответственно. В центральном матче дня ПСЖ и "Манчестер Сити" сыграли вничью.

Группа А

ПСЖ Франция - "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (0:1)

Голы: Чарльз, 30 - 0:1, Симонс, 68 (с пенальти) - 1:1

"РБ Лейпциг" Германия - "Брюгге" Бельгия - 1:4 (1:1)

Голы: Фридрих, 32 - 1:0, Аудор, 36 - 1:1, Сандра, 61 - 1:2, Сандра, 78 - 1:3, Тальби, 90+4 - 1:4

Положение команд: "Манчестер Сити", "Брюгге" - 4, ПСЖ - 2, "РБ Лейпциг" - 0.

Группа В

"Порту" Португалия - "Ливерпуль" Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Абреу, 69 - 1:0, Мелкабу, 80 - 1:1

"Милан" Италия - "Атлетико" Испания - 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Ханнуни, 22 - 0:1, Гала, 44 - 1:1

Положение команд: "Порту", "Ливерпуль" - 4, "Атлетико", "Милан" - 1.

Группа С

"Аякс" Нидерланды - "Бешикташ" Турция - 3:1 (1:0)

Голы: Хлинссон, 35 - 1:0, Аксел-Донген, 55 - 2:0, Мисеху, 78 - 3:0, Яджи, 82 - 3:1

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Спортинг" Португалия - 0:0

Положение команд: "Аякс", "Боруссия" - 4, "Спортинг" - 2, "Бешикташ" - 0.

Группа D

"Реал" Испания - "Шериф" Молдова - 4:1 (1:0)

Голы: Фрейл, 37 - 1:0, Бесалдух, 47 (автогол) - 1:1, Луи, 51 - 2:1, Луи, 71 - 3:1, Ландабасо, 79 - 4:1

"Шахтер" Украина - "Интер" Италия - 0:1 (0:1)

Гол: Казадей, 30 - 0:1

Положение команд: "Реал", "Интер" - 4, "Шахтер" - 3, "Шериф" - 0.

Не пропустите: Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ. | http://soccernews.ru