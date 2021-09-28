Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
28 сентября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Стоит отметить крупные победы "Реала" и "Брюгге" над "Шерифом" и "РБ Лейпциг" соответственно. В центральном матче дня ПСЖ и "Манчестер Сити" сыграли вничью.
Группа А
ПСЖ Франция - "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (0:1)
Голы: Чарльз, 30 - 0:1, Симонс, 68 (с пенальти) - 1:1
"РБ Лейпциг" Германия - "Брюгге" Бельгия - 1:4 (1:1)
Голы: Фридрих, 32 - 1:0, Аудор, 36 - 1:1, Сандра, 61 - 1:2, Сандра, 78 - 1:3, Тальби, 90+4 - 1:4
Положение команд: "Манчестер Сити", "Брюгге" - 4, ПСЖ - 2, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа В
"Порту" Португалия - "Ливерпуль" Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Абреу, 69 - 1:0, Мелкабу, 80 - 1:1
"Милан" Италия - "Атлетико" Испания - 1:1 (1:1)
Голы: Эль-Ханнуни, 22 - 0:1, Гала, 44 - 1:1
Положение команд: "Порту", "Ливерпуль" - 4, "Атлетико", "Милан" - 1.
Группа С
"Аякс" Нидерланды - "Бешикташ" Турция - 3:1 (1:0)
Голы: Хлинссон, 35 - 1:0, Аксел-Донген, 55 - 2:0, Мисеху, 78 - 3:0, Яджи, 82 - 3:1
"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Спортинг" Португалия - 0:0
Положение команд: "Аякс", "Боруссия" - 4, "Спортинг" - 2, "Бешикташ" - 0.
Группа D
"Реал" Испания - "Шериф" Молдова - 4:1 (1:0)
Голы: Фрейл, 37 - 1:0, Бесалдух, 47 (автогол) - 1:1, Луи, 51 - 2:1, Луи, 71 - 3:1, Ландабасо, 79 - 4:1
"Шахтер" Украина - "Интер" Италия - 0:1 (0:1)
Гол: Казадей, 30 - 0:1
Положение команд: "Реал", "Интер" - 4, "Шахтер" - 3, "Шериф" - 0.
Не пропустите: Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов
-
Варан сравнил "Манчестер Юнайтед" и "Реал"
-
Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги
-
Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов
-
Кофрие ярко высказался о "Спартаке"
-
Форвард "Аякса" Аллер установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" и "Интер" не выявили победителя в Лиге чемпионов
-
"Аякс" уверенно победил чемпиона Турции в Лиге Чемпионов
-
Онана близок к переходу в итальянский топ-клуб
-
Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов (фото)
-
"Интер" нацелился на Малиновского
-
Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября
-
"Шахтер" может надолго потерять основного форварда
-
Нзонзи стал одноклубником Хамеса в Катаре (фото)
-
Сульшер высказался о важности трофеев для "Манчестер Юнайтед"
-
Нагельсманн уверен в победе над киевским "Динамо"
-
"Реал" интересуется Педро Порро
-
Барриос назвал цель "Зенита" в Лиге чемпионов
-
Мухин прокомментировал непопадание в состав сборной России
-
Тухель высказался о "Ювентусе" без Роналду
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4