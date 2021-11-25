Феерии "Реала" и "РБ Лейпциг", успехи "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов от 24 ноября

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

24 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шерифом", разгромное поражение "Брюгге" от "РБ Лейпциг", победу "Манчестер Сити" над ПСЖ, а также успех "Ливерпуля" в матче с "Порту".

Группа А

"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)

Голы: Мбаппе, 50 - 0:1, Стерлинг, 63 - 1:1, Габриэл Жезус, 76 - 2:1

"Брюгге" Бельгия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:5 (0:4)

Голы: Нкунку, 12 - 0:1, Форсберг, 17 (с пенальти) - 0:2, Андре Силва, 26 - 0:3, Форсберг, 45 - 0:4, Нкунку, 90 - 0:5

Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, ПСЖ - 8, "РБ Лейпциг", "Брюгге" - 4.

Группа В

"Ливерпуль" Англия – "Порту" Португалия - 2:0 (0:0)

Голы: Алькантара, 52 - 1:0, Салах, 70 - 2:0

"Атлетико" Испания – "Милан" Италия - 0:1 (0:0)

Гол: Мессиас, 87 - 0:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 15, "Порту" - 5, "Милан", "Атлетико" - 4.

Группа С

"Бешикташ" Турция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:0)

Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) - 1:0, Аллер, 54 - 1:1, Аллер, 69 - 1:2

"Спортинг" Португалия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)

Голы: Педру Гонсалвеш, 30 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 39 - 2:0, Порро, 81 - 3:0, Мален, 90 - 3:1

Положение команд: "Аякс" - 15, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 6, "Бешикташ" - 0.

Группа D

"Шериф" Молдова – "Реал" Мадрид Испания - 0:3 (0:2)

Голы: Алаба, 30 - 0:1, Кроос, 45 - 0:2, Бензема, 55 - 0:3

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина - 2:0 (0:0)

Голы: Джеко, 61 - 1:0, Джеко, 67 - 2:0

Положение команд: "Реал" - 12, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

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