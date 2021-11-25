Феерии "Реала" и "РБ Лейпциг", успехи "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов от 24 ноября
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
24 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шерифом", разгромное поражение "Брюгге" от "РБ Лейпциг", победу "Манчестер Сити" над ПСЖ, а также успех "Ливерпуля" в матче с "Порту".
Группа А
"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)
Голы: Мбаппе, 50 - 0:1, Стерлинг, 63 - 1:1, Габриэл Жезус, 76 - 2:1
"Брюгге" Бельгия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:5 (0:4)
Голы: Нкунку, 12 - 0:1, Форсберг, 17 (с пенальти) - 0:2, Андре Силва, 26 - 0:3, Форсберг, 45 - 0:4, Нкунку, 90 - 0:5
Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, ПСЖ - 8, "РБ Лейпциг", "Брюгге" - 4.
Группа В
"Ливерпуль" Англия – "Порту" Португалия - 2:0 (0:0)
Голы: Алькантара, 52 - 1:0, Салах, 70 - 2:0
"Атлетико" Испания – "Милан" Италия - 0:1 (0:0)
Гол: Мессиас, 87 - 0:1
Положение команд: "Ливерпуль" - 15, "Порту" - 5, "Милан", "Атлетико" - 4.
Группа С
"Бешикташ" Турция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:0)
Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) - 1:0, Аллер, 54 - 1:1, Аллер, 69 - 1:2
"Спортинг" Португалия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)
Голы: Педру Гонсалвеш, 30 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 39 - 2:0, Порро, 81 - 3:0, Мален, 90 - 3:1
Положение команд: "Аякс" - 15, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 6, "Бешикташ" - 0.
Группа D
"Шериф" Молдова – "Реал" Мадрид Испания - 0:3 (0:2)
Голы: Алаба, 30 - 0:1, Кроос, 45 - 0:2, Бензема, 55 - 0:3
"Интер" Италия – "Шахтер" Украина - 2:0 (0:0)
Голы: Джеко, 61 - 1:0, Джеко, 67 - 2:0
Положение команд: "Реал" - 12, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4