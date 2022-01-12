Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

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Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить успех "Интера" в поединке с "Лацио", крупную победу "Милана" над "Венецией", а также камбэк "Ювентуса" в матче с "Ромой".

"Рома" – "Ювентус" - 3:4 (1:1)
Голы: Абрахам, 11 - 1:0, Дибала, 18 - 1:1, Мхитарян, 48 - 2:1, Пеллегрини, 53 - 3:1, Локателли, 70 - 3:2, Кулусевски, 72 - 3:3, Де Шильо, 77 - 3:4

"Венеция" - "Милан" - 0:3 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 2 - 0:1, Эрнандес, 48 - 0:2, Эрнандес (пенальти), 59 - 0:3.

"Эмполи" – "Сассуоло" - 1:5 (1:2)
Голы: Берарди, 13 (с пенальти) - 0:1, Хендерсон, 16 - 1:1, Распадори, 24 - 1:2, Скамакка, 67 - 1:3, Распадори, 71 - 1:4, Скамакка, 90 - 1:5

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:6 (0:3)
Голы: Пашалич, 17 - 0:1, Муриэль, 22 - 0:2, Малиновский, 43 - 0:3, Гимшити, 59 (автогол) - 1:3, Муриэль, 76 - 1:4, Бету, 88 - 2:4, Мэле, 89 - 2:5, Пессина, 90 - 2:6

"Наполи" – "Сампдория" - 1:0 (1:0)
Гол: Петанья, 43 - 1:0

"Дженоа" – "Специя" - 0:1 (0:1)
Гол: Бастони, 14 - 0:1

"Интер" – "Лацио" - 2:1 (1:1)
Голы: Бастони, 30 - 1:0, Иммобиле, 35 - 1:1, Шкриньяр, 67 - 2:1

"Торино" – "Фиорентина" - 4:0 (3:0)
Голы: Синго, 19 - 1:0, Брекало, 23 - 2:0, Брекало, 31 - 3:0, Санабрия, 58 - 4:0

"Кальяри" – "Болонья" - 2:1 (0:0)
Голы: Орсолини, 54 - 0:1, Паволетти, 71 - 1:1, Перейро, 90+4 - 2:1

Положение команд: "Интер" - 49 (20), "Милан" - 48, "Наполи" - 43, "Аталанта" - 41 (20), "Ювентус" - 38, "Фиорентина" - 32 (20), "Рома", "Лацио" - 32, "Торино" - 28 (20), "Сассуоло", "Эмполи" - 28, "Болонья" - 27 (20), "Верона" - 27, "Удинезе" - 20 (19), "Сампдория" - 20, "Специя" - 19, "Венеция" - 17 (20), "Кальяри" - 16, "Дженоа" - 12, "Салернитана" - 11 (19).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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