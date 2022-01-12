Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить успех "Интера" в поединке с "Лацио", крупную победу "Милана" над "Венецией", а также камбэк "Ювентуса" в матче с "Ромой".

"Рома" – "Ювентус" - 3:4 (1:1)

Голы: Абрахам, 11 - 1:0, Дибала, 18 - 1:1, Мхитарян, 48 - 2:1, Пеллегрини, 53 - 3:1, Локателли, 70 - 3:2, Кулусевски, 72 - 3:3, Де Шильо, 77 - 3:4

"Венеция" - "Милан" - 0:3 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 2 - 0:1, Эрнандес, 48 - 0:2, Эрнандес (пенальти), 59 - 0:3.

"Эмполи" – "Сассуоло" - 1:5 (1:2)

Голы: Берарди, 13 (с пенальти) - 0:1, Хендерсон, 16 - 1:1, Распадори, 24 - 1:2, Скамакка, 67 - 1:3, Распадори, 71 - 1:4, Скамакка, 90 - 1:5

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:6 (0:3)

Голы: Пашалич, 17 - 0:1, Муриэль, 22 - 0:2, Малиновский, 43 - 0:3, Гимшити, 59 (автогол) - 1:3, Муриэль, 76 - 1:4, Бету, 88 - 2:4, Мэле, 89 - 2:5, Пессина, 90 - 2:6

"Наполи" – "Сампдория" - 1:0 (1:0)

Гол: Петанья, 43 - 1:0

"Дженоа" – "Специя" - 0:1 (0:1)

Гол: Бастони, 14 - 0:1

"Интер" – "Лацио" - 2:1 (1:1)

Голы: Бастони, 30 - 1:0, Иммобиле, 35 - 1:1, Шкриньяр, 67 - 2:1

"Торино" – "Фиорентина" - 4:0 (3:0)

Голы: Синго, 19 - 1:0, Брекало, 23 - 2:0, Брекало, 31 - 3:0, Санабрия, 58 - 4:0

"Кальяри" – "Болонья" - 2:1 (0:0)

Голы: Орсолини, 54 - 0:1, Паволетти, 71 - 1:1, Перейро, 90+4 - 2:1

Положение команд: "Интер" - 49 (20), "Милан" - 48, "Наполи" - 43, "Аталанта" - 41 (20), "Ювентус" - 38, "Фиорентина" - 32 (20), "Рома", "Лацио" - 32, "Торино" - 28 (20), "Сассуоло", "Эмполи" - 28, "Болонья" - 27 (20), "Верона" - 27, "Удинезе" - 20 (19), "Сампдория" - 20, "Специя" - 19, "Венеция" - 17 (20), "Кальяри" - 16, "Дженоа" - 12, "Салернитана" - 11 (19).

Не пропустите: Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru