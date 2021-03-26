Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта

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Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта

Фото: твиттер European Qualifiers/Автор неизвестен

25 марта состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию.

Группа В

Швеция – Грузия - 1:0 (1:0)
Гол: Классон, 35 - 1:0

Испания – Греция - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 33 - 1:0, Бакасетас, 56 (с пенальти) - 1:1

Группа С

Болгария – Швейцария - 1:3 (0:3)
Голы: Эмболо, 7 - 0:1, Сеферович, 10 - 0:2, Цубер, 13 - 0:3, Десподов, 46 - 1:3

Италия – Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы: Берарди, 14 - 1:0, Иммобиле, 38 - 2:0

Группа F

Израиль – Дания - 0:2 (0:1)
Голы: Брэйтуэйт, 13 - 0:1, Винд, 67 - 0:2

Шотландия – Австрия - 2:2 (0:0)
Голы: Калайджич, 55 - 0:1, Хэнли, 71 - 1:1, Калайджич, 80 - 1:2, Макгинн, 85 - 1:2

Молдова – Фарерские острова - 1:1 (1:0)
Голы: Николэеску, 9 - 1:0, Ольсен, 83 - 1:1

Группа I

Англия – Сан-Марино - 5:0 (3:0)
Голы: Уорд-Проуз, 14 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 21 - 2:0, Стерлинг, 31 - 3:0, Кэлверт-Льюин, 53 - 4:0, Уоткинс, 83 - 5:0

Андорра – Албания - 0:1 (0:1)
Гол: Леняни, 41 - 0:1 

Венгрия – Польша - 3:3 (1:0)
Голы: Шаллаи, 6 - 1:0, Салаи, 52 - 2:0, Пентек, 60 - 2:1, Юзвяк, 62 - 2:2, Орбан, 78 - 3:2, Левандовски, 83 - 3:3

Группа J

Германия – Исландия - 3:0 (2:0)
Голы: Горецка, 2 - 1:0, Хаверц, 7 - 2:0, Гюндоган, 56 - 3:0

Лихтенштейн – Армения - 0:1 (0:0)
Гол: Фроммельт, 83 (автогол) - 0:1

Румыния – Северная Македония - 3:2 (1:0)
Голы: Тэнасе, 28 - 1:0, Михэилэ, 50 - 2:0, Адеми, 82 - 2:1, Трайковски, 83 - 2:2, Хаджи, 85 - 3:2

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Испания не смогла обыграть Грецию в отборе ЧМ-2022

Испания не смогла обыграть Грецию в отборе ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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