Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта
Фото: твиттер European Qualifiers/Автор неизвестен
25 марта состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию.
Группа В
Швеция – Грузия - 1:0 (1:0)
Гол: Классон, 35 - 1:0
Испания – Греция - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 33 - 1:0, Бакасетас, 56 (с пенальти) - 1:1
Группа С
Болгария – Швейцария - 1:3 (0:3)
Голы: Эмболо, 7 - 0:1, Сеферович, 10 - 0:2, Цубер, 13 - 0:3, Десподов, 46 - 1:3
Италия – Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы: Берарди, 14 - 1:0, Иммобиле, 38 - 2:0
Группа F
Израиль – Дания - 0:2 (0:1)
Голы: Брэйтуэйт, 13 - 0:1, Винд, 67 - 0:2
Шотландия – Австрия - 2:2 (0:0)
Голы: Калайджич, 55 - 0:1, Хэнли, 71 - 1:1, Калайджич, 80 - 1:2, Макгинн, 85 - 1:2
Молдова – Фарерские острова - 1:1 (1:0)
Голы: Николэеску, 9 - 1:0, Ольсен, 83 - 1:1
Группа I
Англия – Сан-Марино - 5:0 (3:0)
Голы: Уорд-Проуз, 14 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 21 - 2:0, Стерлинг, 31 - 3:0, Кэлверт-Льюин, 53 - 4:0, Уоткинс, 83 - 5:0
Андорра – Албания - 0:1 (0:1)
Гол: Леняни, 41 - 0:1
Венгрия – Польша - 3:3 (1:0)
Голы: Шаллаи, 6 - 1:0, Салаи, 52 - 2:0, Пентек, 60 - 2:1, Юзвяк, 62 - 2:2, Орбан, 78 - 3:2, Левандовски, 83 - 3:3
Группа J
Германия – Исландия - 3:0 (2:0)
Голы: Горецка, 2 - 1:0, Хаверц, 7 - 2:0, Гюндоган, 56 - 3:0
Лихтенштейн – Армения - 0:1 (0:0)
Гол: Фроммельт, 83 (автогол) - 0:1
Румыния – Северная Македония - 3:2 (1:0)
Голы: Тэнасе, 28 - 1:0, Михэилэ, 50 - 2:0, Адеми, 82 - 2:1, Трайковски, 83 - 2:2, Хаджи, 85 - 3:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3