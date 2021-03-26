Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта

Фото: твиттер European Qualifiers/Автор неизвестен

25 марта состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию.

Группа В

Швеция – Грузия - 1:0 (1:0)

Гол: Классон, 35 - 1:0

Испания – Греция - 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 33 - 1:0, Бакасетас, 56 (с пенальти) - 1:1

Группа С

Болгария – Швейцария - 1:3 (0:3)

Голы: Эмболо, 7 - 0:1, Сеферович, 10 - 0:2, Цубер, 13 - 0:3, Десподов, 46 - 1:3

Италия – Северная Ирландия - 2:0 (2:0)

Голы: Берарди, 14 - 1:0, Иммобиле, 38 - 2:0

Группа F

Израиль – Дания - 0:2 (0:1)

Голы: Брэйтуэйт, 13 - 0:1, Винд, 67 - 0:2

Шотландия – Австрия - 2:2 (0:0)

Голы: Калайджич, 55 - 0:1, Хэнли, 71 - 1:1, Калайджич, 80 - 1:2, Макгинн, 85 - 1:2

Молдова – Фарерские острова - 1:1 (1:0)

Голы: Николэеску, 9 - 1:0, Ольсен, 83 - 1:1

Группа I

Англия – Сан-Марино - 5:0 (3:0)

Голы: Уорд-Проуз, 14 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 21 - 2:0, Стерлинг, 31 - 3:0, Кэлверт-Льюин, 53 - 4:0, Уоткинс, 83 - 5:0

Андорра – Албания - 0:1 (0:1)

Гол: Леняни, 41 - 0:1

Венгрия – Польша - 3:3 (1:0)

Голы: Шаллаи, 6 - 1:0, Салаи, 52 - 2:0, Пентек, 60 - 2:1, Юзвяк, 62 - 2:2, Орбан, 78 - 3:2, Левандовски, 83 - 3:3

Группа J

Германия – Исландия - 3:0 (2:0)

Голы: Горецка, 2 - 1:0, Хаверц, 7 - 2:0, Гюндоган, 56 - 3:0

Лихтенштейн – Армения - 0:1 (0:0)

Гол: Фроммельт, 83 (автогол) - 0:1

Румыния – Северная Македония - 3:2 (1:0)

Голы: Тэнасе, 28 - 1:0, Михэилэ, 50 - 2:0, Адеми, 82 - 2:1, Трайковски, 83 - 2:2, Хаджи, 85 - 3:2

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