Феерия Англии, успех Дании: все результаты Евро-2020 от 3 июля

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Феерия Англии, успех Дании: все результаты Евро-2020 от 3 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

3 июля состоялись два четвертьфинальных поединка чемпионата Европы. 

Англия со счетом 4:0 разгромила Украину, а Дания добилась победы над Чехией - 2:1. В полуфинале Англия и Дания сыграют между собой.

Украина – Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Кейн, 4 - 0:1, Магуайр, 46 - 0:2, Кейн, 50 - 0:3, Хендерсон, 63 - 0:4

Чехия – Дания - 1:2 (0:2)
Голы: Дилэйни, 5 - 0:1, Дольберг, 42 - 0:2, Шик, 49 - 1:2

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Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
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