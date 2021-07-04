Феерия Англии, успех Дании: все результаты Евро-2020 от 3 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

3 июля состоялись два четвертьфинальных поединка чемпионата Европы.

Англия со счетом 4:0 разгромила Украину, а Дания добилась победы над Чехией - 2:1. В полуфинале Англия и Дания сыграют между собой.

Украина – Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Кейн, 4 - 0:1, Магуайр, 46 - 0:2, Кейн, 50 - 0:3, Хендерсон, 63 - 0:4

Чехия – Дания - 1:2 (0:2)

Голы: Дилэйни, 5 - 0:1, Дольберг, 42 - 0:2, Шик, 49 - 1:2

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