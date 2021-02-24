Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля

В среду, 23 февраля, состоялось два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Бавария" на выезде разгромила "Лацио" и практически гарантировала себе выход в четвертьфинал. "Челси" в выездном матче с минимальным счетом победил "Атлетико".

"Лацио" Италия – "Бавария" Германия - 1:4 (0:3)

Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Мусиала, 24 - 0:2, Сане, 42 - 0:3, Ачерби, 47 (автогол) - 0:4, Корреа, 49 - 1:4

"Атлетико" Испания – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 68 - 0:1

Ответные матчи состоятся 17 марта.

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