Феерия "Баварии", победное поражение "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 8 марта

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Феерия "Баварии", победное поражение "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 8 марта

8 марта состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 7:1, "Ливерпуль" с минимальным счетом проиграл "Интеру", но прошел дальше по сумме двух встреч.

"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 7:1 (4:0) - первый матч - 1:1
Голы: Левандовски, 12 (с пенальти) - 1:0, Левандовски, 21 (с пенальти) - 2:0, Левандовски, 23 - 3:0, Гнабри, 31 - 4:0, Мюллер, 54 - 5:0, Кьергор, 70 - 5:1, Мюллер, 83 - 6:1, Сане, 85 - 7:1

"Ливерпуль" Англия – "Интер" Италия - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес, 61 - 0:1

Не пропустите: Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов. http://soccernews.ru
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