Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября

14 сентября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить домашнее поражение "Барселоны" от "Баварии", минимальное поражение "Зенита" от "Челси", разгромную победу "Ювентуса" над "Мальме" и сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Янг Бойз".

Группа Е

"Барселона" Испания – "Бавария" Германия - 0:3 (0:1)

Голы: Мюллер, 34 - 0:1, Левандовски, 56 - 0:2, Левандовски, 85 - 0:3

"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 3, "Бенфика", "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

Группа F

"Янг Бойз" Швейцария – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)

Голы: Роналду, 13 - 0:1, Нгамале, 66 - 1:1, Сибачо, 90+5 - 2:1

"Вильярреал" Испания – "Аталанта" Италия - 2:2 (1:1)

Голы: Фройлер, 6 - 0:1, Тригерос, 39 - 1:1, Данджума, 74 - 2:1, Гозенс, 83 - 2:2

Положение команд: "Янг Бойз" - 3, "Аталанта", "Вильярреал" - 1, "Манчестер Юнайтед" - 0.

Группа G

"Севилья" Испания – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)

Голы: Сучич, 21 (с пенальти) - 0:1, Ракитич, 42 (с пенальти) - 1:1

"Лилль" Франция – "Вольфсбург" Германия - 0:0

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург", "Вольфсбург", "Севилья", "Лилль" - 1.

Группа Н

"Мальме" Швеция – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:3)

Голы: Алекс Сандро, 23 - 0:1, Дибала, 45 (с пенальти) - 0:2, Мората, 45+1 - 0:3

"Челси" Англия – "Зенит" Россия - 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 69 - 1:0

Положение команд: "Ювентус", "Челси" - 3, "Зенит", "Мальме" - 0.

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