Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября
14 сентября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить домашнее поражение "Барселоны" от "Баварии", минимальное поражение "Зенита" от "Челси", разгромную победу "Ювентуса" над "Мальме" и сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Янг Бойз".
Группа Е
"Барселона" Испания – "Бавария" Германия - 0:3 (0:1)
Голы: Мюллер, 34 - 0:1, Левандовски, 56 - 0:2, Левандовски, 85 - 0:3
"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:0
Положение команд: "Бавария" - 3, "Бенфика", "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.
Группа F
"Янг Бойз" Швейцария – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)
Голы: Роналду, 13 - 0:1, Нгамале, 66 - 1:1, Сибачо, 90+5 - 2:1
"Вильярреал" Испания – "Аталанта" Италия - 2:2 (1:1)
Голы: Фройлер, 6 - 0:1, Тригерос, 39 - 1:1, Данджума, 74 - 2:1, Гозенс, 83 - 2:2
Положение команд: "Янг Бойз" - 3, "Аталанта", "Вильярреал" - 1, "Манчестер Юнайтед" - 0.
Группа G
"Севилья" Испания – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)
Голы: Сучич, 21 (с пенальти) - 0:1, Ракитич, 42 (с пенальти) - 1:1
"Лилль" Франция – "Вольфсбург" Германия - 0:0
Положение команд: "Ред Булл Зальцбург", "Вольфсбург", "Севилья", "Лилль" - 1.
Группа Н
"Мальме" Швеция – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:3)
Голы: Алекс Сандро, 23 - 0:1, Дибала, 45 (с пенальти) - 0:2, Мората, 45+1 - 0:3
"Челси" Англия – "Зенит" Россия - 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку, 69 - 1:0
Положение команд: "Ювентус", "Челси" - 3, "Зенит", "Мальме" - 0.
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|4
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|3
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|М
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|12
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|1
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|6
|7
|3
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