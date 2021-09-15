Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября

Теги бавария мюнхенбарселоначелсиювентусзенит санкт-петербург

Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября

14 сентября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить домашнее поражение "Барселоны" от "Баварии", минимальное поражение "Зенита" от "Челси", разгромную победу "Ювентуса" над "Мальме" и сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Янг Бойз".

Группа Е

"Барселона" Испания – "Бавария" Германия - 0:3 (0:1)
Голы: Мюллер, 34 - 0:1, Левандовски, 56 - 0:2, Левандовски, 85 - 0:3

"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 3, "Бенфика", "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

Группа F

"Янг Бойз" Швейцария – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)
Голы: Роналду, 13 - 0:1, Нгамале, 66 - 1:1, Сибачо, 90+5 - 2:1

"Вильярреал" Испания – "Аталанта" Италия - 2:2 (1:1)
Голы: Фройлер, 6 - 0:1, Тригерос, 39 - 1:1, Данджума, 74 - 2:1, Гозенс, 83 - 2:2

Положение команд: "Янг Бойз" - 3, "Аталанта", "Вильярреал" - 1, "Манчестер Юнайтед" - 0.

Группа G

"Севилья" Испания – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)
Голы: Сучич, 21 (с пенальти) - 0:1, Ракитич, 42 (с пенальти) - 1:1

"Лилль" Франция – "Вольфсбург" Германия - 0:0

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург", "Вольфсбург", "Севилья", "Лилль" - 1.

Группа Н

"Мальме" Швеция – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:3)
Голы: Алекс Сандро, 23 - 0:1, Дибала, 45 (с пенальти) - 0:2, Мората, 45+1 - 0:3

"Челси" Англия – "Зенит" Россия - 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку, 69 - 1:0

Положение команд: "Ювентус", "Челси" - 3, "Зенит", "Мальме" - 0.

Не пропустите: результаты матчей юношеской ЛЧ от 14 сентября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 сентября

Главные новости дня: 14 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов