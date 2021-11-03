Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

2 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Бенфикой", успех "Барселоны" в поединке с киевским "Динамо", поражение "Зенита" от "Ювентуса", а также спасение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Аталантой".

Группа Е

"Бавария" Германия – "Бенфика" Португалия - 5:2 (2:1)

Голы: Левандовски, 26 - 1:0, Гнабри, 32 - 2:0, Морато, 38 - 2:1, Сане, 49 - 3:1, Левандовски, 61 - 4:1, Нуньес, 74 - 4:2, Левандовски, 84 - 5:2

"Динамо" Киев, Украина – "Барселона" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Фати, 70 - 0:1

Положение команд: "Бавария" - 12, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

Группа F

"Аталанта" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:2 (1:1)

Голы: Иличич, 12 - 1:0, Роналду, 45 - 1:1, Сапата, 56 - 2:1, Роналду, 90 - 2:2

"Вильярреал" Испания – "Янг Бойз" Швейцария - 2:0 (1:0)

Голы: Капу, 36 - 1:0, Данджума, 89 - 2:0

Положение команд: "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3

Группа G

"Вольфсбург" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 2:1 (1:1)

Голы: Баку, 3 - 1:0, Вебер, 30 - 1:1, Нмеча, 60 - 2:1

"Севилья" Испания – "Лилль" Франция - 1:2 (1:1)

Голы: Окампос, 15 - 1:0, Дэвид, 43 (с пенальти) - 1:1, Иконе, 51 - 1:2

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург" - 7, "Лилль", "Вольфсбург" - 5, "Севилья" - 3.

Группа Н

"Ювентус" Италия – "Зенит" Россия - 4:2 (1:1)

Голы: Дибала, 11 - 1:0, Бонуччи, 26 (автогол) - 1:1, Дибала, 58 (с пенальти) - 2:1, Кьеза, 73 - 3:1, Мората, 82 - 4:1, Азмун, 90+2 - 4:2

"Мальме" Швеция – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Зиеш, 56 - 0:1

Положение команд: "Ювентус" - 12, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

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