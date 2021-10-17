Феерия "Баварии", разгром от "Хоффенхайма" и успех Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

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Феерия "Баварии", разгром от "Хоффенхайма" и успех Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Германии. Действующий чемпион страны "Бавария" на выезде разгромила "Байер", "Хоффенхайм" дома уничтожил "Кельн", а дортмундская "Боруссия" на своем поле оказалась сильнее "Майнца".

"Байер" Леверкузен – "Бавария" Мюнхен - 1:5 (0:5)
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Левандовски, 30 - 0:2, Мюллер, 34 - 0:3, Гнабри, 35 - 0:4, Гнабри, 37 - 0:5,  Шик, 55  - 1:5

"Боруссия" Менхенгладбах - "Штутгарт" - 1:1 (1:1)
Голы: Мавропанос, 15 - 0:1, Хофманн, 42 - 1:1

"Боруссия" Дортмунд - "Майнц" - 3:1 (1:0)
Голы: Ройс, 3 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Буркардт, 87 - 2:1, Холанд, 90 - 3:1

"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:1)
Голы: Форсберг, 32 (с пенальти) - 0:1, Чжон Ву Ен, 63 - 1:1

"Гройтер Фюрт" - "Бохум" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосилла, 80 - 0:1

"Унион" - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Авонийи, 49 - 1:0, Беккер, 82 - 2:0

"Айнтрахт" - "Герта" - 1:2 (0:1)
Голы: Рихтер, 7 - 0:1, Эккеленкамп, 63 - 0:2, Пасиенсия, 78 (с пенальти) - 1:2

"Аугсбург" – "Арминия" - 1:1 (1:0)
Голы: Оксфорд, 19 - 1:0, Барретт-Лаурсен, 77 - 1:1

"Хоффенхайм" - "Кельн" - 5:0 (1:0)
Голы: Бебу, 31 - 1:0, Бебу, 49 - 2:0, Баумгартнер, 51 - 3:0, Гайгер, 74 - 4:0, Пош, 87 - 5:0.

Положение команд: "Бавария" - 19, "Боруссия" Дортмунд - 18, "Байер", "Фрайбург" - 16, "Унион" - 15, "Вольфсбург" - 13, "Кельн" - 12, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Боруссия" Менхенгладбах - 11, "Майнц" - 10, "Штутгарт", "Герта" - 9, "Айнтрахт" - 8, "Бохум" - 7, "Аугсбург" - 6, "Арминия" - 5, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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