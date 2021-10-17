Феерия "Баварии", разгром от "Хоффенхайма" и успех Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Германии. Действующий чемпион страны "Бавария" на выезде разгромила "Байер", "Хоффенхайм" дома уничтожил "Кельн", а дортмундская "Боруссия" на своем поле оказалась сильнее "Майнца".
"Байер" Леверкузен – "Бавария" Мюнхен - 1:5 (0:5)
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Левандовски, 30 - 0:2, Мюллер, 34 - 0:3, Гнабри, 35 - 0:4, Гнабри, 37 - 0:5, Шик, 55 - 1:5
"Боруссия" Менхенгладбах - "Штутгарт" - 1:1 (1:1)
Голы: Мавропанос, 15 - 0:1, Хофманн, 42 - 1:1
"Боруссия" Дортмунд - "Майнц" - 3:1 (1:0)
Голы: Ройс, 3 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Буркардт, 87 - 2:1, Холанд, 90 - 3:1
"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:1)
Голы: Форсберг, 32 (с пенальти) - 0:1, Чжон Ву Ен, 63 - 1:1
"Гройтер Фюрт" - "Бохум" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосилла, 80 - 0:1
"Унион" - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Авонийи, 49 - 1:0, Беккер, 82 - 2:0
"Айнтрахт" - "Герта" - 1:2 (0:1)
Голы: Рихтер, 7 - 0:1, Эккеленкамп, 63 - 0:2, Пасиенсия, 78 (с пенальти) - 1:2
"Аугсбург" – "Арминия" - 1:1 (1:0)
Голы: Оксфорд, 19 - 1:0, Барретт-Лаурсен, 77 - 1:1
"Хоффенхайм" - "Кельн" - 5:0 (1:0)
Голы: Бебу, 31 - 1:0, Бебу, 49 - 2:0, Баумгартнер, 51 - 3:0, Гайгер, 74 - 4:0, Пош, 87 - 5:0.
Положение команд: "Бавария" - 19, "Боруссия" Дортмунд - 18, "Байер", "Фрайбург" - 16, "Унион" - 15, "Вольфсбург" - 13, "Кельн" - 12, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Боруссия" Менхенгладбах - 11, "Майнц" - 10, "Штутгарт", "Герта" - 9, "Айнтрахт" - 8, "Бохум" - 7, "Аугсбург" - 6, "Арминия" - 5, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20