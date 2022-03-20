Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги

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Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех "Байера" в матче с "Вольфсбургом", а также потерю очков дортмундской "Боруссией" с "Кельном".

"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)
Голы: Вольф, 8 - 0:1, Андерссон, 36 - 1:1

"Бавария" - "Унион Берлин" - 4:0 (3:0)
Голы: Коман, 16 - 1:0, Ньянзу, 25 - 2:0, Левандовски (пен), 45 - 3:0, Левандовски, 47 - 4:0

"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:0)
Голы: Паулиньо, 86 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0

"Гройтер Фюрт" – "Фрайбург" - 0:0

"Штутгарт" – "Аугсбург" - 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.

"Майнц" – "Арминия" - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.

"Герта" – "Хоффенхайм" - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодил, 3:0 – 74 Тузар.

"Бохум" - "Боруссия" М - 0:2 (0:0) - матч остановлен на 71-й минуте
Голы: Плеа, 55 - 0:1, Эмболо, 61 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 63, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 48, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Кельн" - 40, "Айнтрахт", "Унион" - 38, "Майнц" - 37 (26), "Бохум" - 32 (26), "Вольфбсруг" - 31, "Боруссия" М - 30 (26), "Штутгарт" - 26, "Аугсбург" - 26 (26), "Герта" - 26, "Арминия" - 25, "Гройтер Фюрт" - 15.

Положение команд: Нойер побил рекорд Кана. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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