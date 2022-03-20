Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех "Байера" в матче с "Вольфсбургом", а также потерю очков дортмундской "Боруссией" с "Кельном".
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)
Голы: Вольф, 8 - 0:1, Андерссон, 36 - 1:1
"Бавария" - "Унион Берлин" - 4:0 (3:0)
Голы: Коман, 16 - 1:0, Ньянзу, 25 - 2:0, Левандовски (пен), 45 - 3:0, Левандовски, 47 - 4:0
"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:0)
Голы: Паулиньо, 86 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2
"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0
"Гройтер Фюрт" – "Фрайбург" - 0:0
"Штутгарт" – "Аугсбург" - 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.
"Майнц" – "Арминия" - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.
"Герта" – "Хоффенхайм" - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодил, 3:0 – 74 Тузар.
"Бохум" - "Боруссия" М - 0:2 (0:0) - матч остановлен на 71-й минуте
Голы: Плеа, 55 - 0:1, Эмболо, 61 - 0:2
Положение команд: "Бавария" - 63, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 48, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Кельн" - 40, "Айнтрахт", "Унион" - 38, "Майнц" - 37 (26), "Бохум" - 32 (26), "Вольфбсруг" - 31, "Боруссия" М - 30 (26), "Штутгарт" - 26, "Аугсбург" - 26 (26), "Герта" - 26, "Арминия" - 25, "Гройтер Фюрт" - 15.
Положение команд: Нойер побил рекорд Кана. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20