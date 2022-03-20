Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех "Байера" в матче с "Вольфсбургом", а также потерю очков дортмундской "Боруссией" с "Кельном".

"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)

Голы: Вольф, 8 - 0:1, Андерссон, 36 - 1:1

"Бавария" - "Унион Берлин" - 4:0 (3:0)

Голы: Коман, 16 - 1:0, Ньянзу, 25 - 2:0, Левандовски (пен), 45 - 3:0, Левандовски, 47 - 4:0

"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:0)

Голы: Паулиньо, 86 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0

"Гройтер Фюрт" – "Фрайбург" - 0:0

"Штутгарт" – "Аугсбург" - 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.

"Майнц" – "Арминия" - 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.

"Герта" – "Хоффенхайм" - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодил, 3:0 – 74 Тузар.

"Бохум" - "Боруссия" М - 0:2 (0:0) - матч остановлен на 71-й минуте

Голы: Плеа, 55 - 0:1, Эмболо, 61 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 63, "Боруссия" Д - 57, "Байер" - 48, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 44, "Кельн" - 40, "Айнтрахт", "Унион" - 38, "Майнц" - 37 (26), "Бохум" - 32 (26), "Вольфбсруг" - 31, "Боруссия" М - 30 (26), "Штутгарт" - 26, "Аугсбург" - 26 (26), "Герта" - 26, "Арминия" - 25, "Гройтер Фюрт" - 15.

Положение команд: Нойер побил рекорд Кана. | http://soccernews.ru