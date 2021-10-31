Феерия "Баварии", успех Дортмунда, неудача "Байера": результаты 10-го тура Бундеслиги

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Феерия "Баварии", успех Дортмунда, неудача "Байера": результаты 10-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Кельном", а также поражение "Байера" от "Вольфсбурга".

"Унион" – "Бавария" - 2:5 (1:3)
Голы: 0:1 – 15, пенальти Левандовски, 0:2 – 23 Левандовски, 0:3 – 34 Сане, 1:3 – 43 Гиссельманн, 1:4 – 60 Коман, 2:4 – 65 Рюэрсон, 2:5 – 79 Мюллер.

"Боруссия" Дортмунд – "Кельн" - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 63 Тиггес.

"Байер" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 48 Нмеча, 0:2 – 51 Арнольд.

"Фрайбург" – "Гройтер Фюрт" - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 20, автогол Аста, 2:0 – 39 Хефлер, 2:1 – 74 Левелинг, 3:1 – 79, пенальти Грифо.

"Арминия" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 25 Ли Чжэ Сон, 1:1 – 42 Барретт-Лаурсен, 1:2 – 68 Буркардт.

"Хоффенхайм" - "Герта" - 2:0 (2:0)
Голы: Крамарич, 19 - 1:0, Руди, 36 - 2:0.

"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:1)
Голы: Поульсен, 35 - 0:1, Тута, 90 - 1:1

"Аугсбург" – "Штутгарт" - 4:1 (1:1)
Голы: Фюрлих, 7 - 0:1, Оксфорд, 30 - 1:1, Гауэлеу, 52 - 2:1, Нидерлехнер, 72 - 3:1, Финнбогасон, 81 - 4:1

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бохум" - 2:1 (2:0)
Голы: Плеа, 12 - 1:0, Хофманн, 40 - 2:0, Блум, 86 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 25, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Байер" - 17, "Майнц", "Унион", "Вольфсбург" - 16, "РБ Лейпциг" - 15, "Хоффенхайм", "Боруссия" М - 14, "Кельн" - 13, "Герта" - 12, "Штутгарт", "Бохум" - 10, "Айнтрахт", "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 5, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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