Феерия "Баварии", успех Дортмунда, неудача "Байера": результаты 10-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Кельном", а также поражение "Байера" от "Вольфсбурга".

"Унион" – "Бавария" - 2:5 (1:3)

Голы: 0:1 – 15, пенальти Левандовски, 0:2 – 23 Левандовски, 0:3 – 34 Сане, 1:3 – 43 Гиссельманн, 1:4 – 60 Коман, 2:4 – 65 Рюэрсон, 2:5 – 79 Мюллер.

"Боруссия" Дортмунд – "Кельн" - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 63 Тиггес.

"Байер" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 48 Нмеча, 0:2 – 51 Арнольд.

"Фрайбург" – "Гройтер Фюрт" - 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 20, автогол Аста, 2:0 – 39 Хефлер, 2:1 – 74 Левелинг, 3:1 – 79, пенальти Грифо.

"Арминия" – "Майнц" - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 25 Ли Чжэ Сон, 1:1 – 42 Барретт-Лаурсен, 1:2 – 68 Буркардт.

"Хоффенхайм" - "Герта" - 2:0 (2:0)

Голы: Крамарич, 19 - 1:0, Руди, 36 - 2:0.

"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:1)

Голы: Поульсен, 35 - 0:1, Тута, 90 - 1:1

"Аугсбург" – "Штутгарт" - 4:1 (1:1)

Голы: Фюрлих, 7 - 0:1, Оксфорд, 30 - 1:1, Гауэлеу, 52 - 2:1, Нидерлехнер, 72 - 3:1, Финнбогасон, 81 - 4:1

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бохум" - 2:1 (2:0)

Голы: Плеа, 12 - 1:0, Хофманн, 40 - 2:0, Блум, 86 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 25, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Байер" - 17, "Майнц", "Унион", "Вольфсбург" - 16, "РБ Лейпциг" - 15, "Хоффенхайм", "Боруссия" М - 14, "Кельн" - 13, "Герта" - 12, "Штутгарт", "Бохум" - 10, "Айнтрахт", "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 5, "Гройтер Фюрт" - 1.

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