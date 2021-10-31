Феерия "Баварии", успех Дортмунда, неудача "Байера": результаты 10-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупную победу "Баварии" над "Унионом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Кельном", а также поражение "Байера" от "Вольфсбурга".
"Унион" – "Бавария" - 2:5 (1:3)
Голы: 0:1 – 15, пенальти Левандовски, 0:2 – 23 Левандовски, 0:3 – 34 Сане, 1:3 – 43 Гиссельманн, 1:4 – 60 Коман, 2:4 – 65 Рюэрсон, 2:5 – 79 Мюллер.
"Боруссия" Дортмунд – "Кельн" - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 63 Тиггес.
"Байер" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 48 Нмеча, 0:2 – 51 Арнольд.
"Фрайбург" – "Гройтер Фюрт" - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 20, автогол Аста, 2:0 – 39 Хефлер, 2:1 – 74 Левелинг, 3:1 – 79, пенальти Грифо.
"Арминия" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 25 Ли Чжэ Сон, 1:1 – 42 Барретт-Лаурсен, 1:2 – 68 Буркардт.
"Хоффенхайм" - "Герта" - 2:0 (2:0)
Голы: Крамарич, 19 - 1:0, Руди, 36 - 2:0.
"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:1)
Голы: Поульсен, 35 - 0:1, Тута, 90 - 1:1
"Аугсбург" – "Штутгарт" - 4:1 (1:1)
Голы: Фюрлих, 7 - 0:1, Оксфорд, 30 - 1:1, Гауэлеу, 52 - 2:1, Нидерлехнер, 72 - 3:1, Финнбогасон, 81 - 4:1
"Боруссия" Менхенгладбах – "Бохум" - 2:1 (2:0)
Голы: Плеа, 12 - 1:0, Хофманн, 40 - 2:0, Блум, 86 - 2:1
Положение команд: "Бавария" - 25, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Байер" - 17, "Майнц", "Унион", "Вольфсбург" - 16, "РБ Лейпциг" - 15, "Хоффенхайм", "Боруссия" М - 14, "Кельн" - 13, "Герта" - 12, "Штутгарт", "Бохум" - 10, "Айнтрахт", "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 5, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20