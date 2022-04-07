Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля

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Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

6 апреля состоялись два первых матче 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" на выезде победил "Челси" благодаря хет-трику Карима Бензема, "Бавария" неожиданно проиграла "Вильярреалу".

"Челси" Англия – "Реал" Мадрид Испания - 1:3 (1:2)
Голы: Бензема, 21 - 0:1, Бензема, 24 - 0:2, Хавертц, 40 - 1:2, Бензема, 46 - 1:3

"Вильярреал" Испания – "Бавария" Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Данджума, 8 - 1:0

Ответные матчи состоятся 12 апреля.

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Комментарии

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